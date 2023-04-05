حجازي: اتحاد جدة تعلم من درس الموسم الماضي

الأربعاء، 05 أبريل 2023 - 13:14

كتب : FilGoal

حجازي وطارق حامد

شدد أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة على أن فريقه تعلم الدرس من خسارة لقب الدوري في الموسم الماضي في الجولات الأخيرة.

وسجل أحمد حجازي هدفا قاد به اتحاد جدة لتحقيق فوزا ثمينا على حساب ضمك.

وفاز اتحاد جدة على ضمك بنتيجة 3-0 ليحافظ على صدارة ترتيب دوري روشن السعودي.

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وقال حجازي عبر قنوات "SSC ": "الموسم الماضي فقدنا اللقب في الجولات الأخيرة. تعلمنا من الموسم الماضي وظهرنا في هذا الموسم بشكل متطور عن السابق ونأمل أن يساهم هذا التطور في تحقيق اللقب".

وشدد المدافع الدولي المصري"نبدأ المرحلة الجديدة بعد التوقف بتركيز كامل من أجل تقديم مباريات متكاملة دفاعيًا وهجوميًا".

وأضاف: "كل ما يقدمه الاتحاد مجهود منظومة كاملة من جهاز فني ولاعبين، نقوم بالتحضير جيدًا لكل مباراة، وهو ما يكلل مجهودنا بالفوز، وهدفنا مواصلة العمل من أجل تحقيق الفوز وتحقيق اللقب".

الفوز رفع رصيد اتحاد جدة إلى النقطة 53 في صدارة ترتيب الدوري السعودي بفارق نقطة عن النصر.

فيما توقف رصيد ضمك عند 28 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب المسابقة.

يذكر أن اتحاد جدة يضم الثنائي الدولي المصري أحمد حجازي وطارق حامد.

أحمد حجازي أحمد حجازي - اتحاد جدة
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