بطولتان كبيرتان في وقت واحد.. أمم آسيا تنطلق وتنتهي مع أمم إفريقيا

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واللجنة المنظمة لكأس آسيا 2023 في قطر موعد إقامة البطولة بين يناير وفبراير 2024.

ويأتي الموعد في نفس موعد انطلاق ونهاية كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

إذ تنطلق بطولة أمم إفريقيا يوم 13 يناير 2024، وتنتهي 11 فبراير 2024 (التفاصيل).

أما بطولة أمم آسيا فتبدأ يوم 12 يناير 2024، وتنتهي 10 فبراير 2024.

وتشهد البطولة الآسيوية مشاركة 24 منتخبا من أجل الفوز باللقب الأغلى في كرة القدم الآسيوية.

وتم تأكيد الموعد الرسمي لسحب قرعة البطولة، وذلك على مسرح دار الأوبرا في كتارا، بالعاصمة القطرية الدوحة، يوم 11 مايو المقبل.

وأكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه إقامة البطولة في 8 ملاعب، من ضمنها 6 ملاعب شاركت في استضافة كأس العالم 2022 في قطر، وهي ملعب الجنوب، ملعب البيت، ملعب أحمد بن علي، ملعب الثمامة، ملعب المدينة التعليمية، ملعب خليفة الدولي، وينضم إليها ملعب جاسم بن حمد، ملعب عبد الله بن خليفة.

وقال سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: "نحن واثقون أن اللجنة المنظمة والاتحاد القطري لكرة القدم سوف يقومان بتنظيم مهرجان حقيقي لم يسبق له نظير في تاريخ كرة القدم الآسيوية".

وأضاف "نحن بالفعل تابعنا نجاح الاتحاد القطري لكرة القدم والسلطات القطرية في تنظيم أفضل نسخة في تاريخ كأس العالم، ونحن نؤمن تماماً بأنهم سيؤكدون من جديد قدراتهم التنظيمية، عبر البنية التحتية الرائعة، وروح الضيافة المميزة، عند استضافة فرقنا ولاعبينا وجماهيرنا".

وأكمل "نحن نشيد بهم على التزامهم وتفانيهم، ونحن سعداء لتأكيد مواعيد البطولة والملاعب، وهي خطوة تعتبر إنجاز مهم ضمن طموحاتنا لتقديم أفضل منصة لفرقنا ولاعبينا من أجل التألق".

وتقام كأس آسيا 2023 في قطر على امتداد 30 يوما، بزيادة يومين عن النسخة الماضية التي امتدت 28 يوما عام 2019 في الإمارات.