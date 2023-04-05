جمال علام: صلاح تحدث معنا بعد شكوى اللاعبين.. وهذه كواليس تكريمه

الأربعاء، 05 أبريل 2023 - 12:28

كتب : FilGoal

تكريم محمد صلاح لوصوله لهدفه الـ 50 مع منتخب مصر

أوضح جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم سبب عدم التكريم الرسمي لمحمد صلاح نجم منتخب مصر والاكتفاء باحتفال زملائه به.

وحرص الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة روي فيتوريا على تكريم صلاح بعد وصوله للهدف رقم 50 دوليا.

وقال علام عبر صدى البلد: "تكريم محمد صلاح؟ صلاح له طبيعة خاصة وطلب عقب عودته من إنجلترا الذهاب إلى زيارة أسرته قبل الالتحاق بمعسكر المنتخب ولكن زملائه أصروا على الاحتفال به وتكريمه بعيدا عن الجانب الرسمي".

وشدد "التعامل مع صلاح سهل خاصة أنه لاعب صاحب أخلاق رفيعة ورؤية مميزة ولديه تجربة كبيرة بالملاعب الأوروبية".

وكشف "طلبت من رئيس الاتحاد المالاوي استضافة مباراة الإياب في القاهرة ولكنه أبلغني برغبة الجمهور هناك في مشاهدة محمد صلاح. صلاح واحد من أفضل 3 لاعبين في العالم".

طلبات صلاح

وعن بعض المطالب التي تحدث بشأنها صلاح مع اتحاد الكرة كشف "محمد صلاح تحدث معنا عن التعاقدات الخاصة بين الأندية واللاعبين بعد شكوى بعض من زملائه عدم قدرتهم الحصول على حقوقهم من الأندية".

وتابع "صلاح يرى أن بعض الأندية تستغني عن اللاعبين دون منحهم حقوقهم. بالطبع هناك لجان مختصة بهذا الشأن وسيتم إضافة ذلك في بنود لائحة القيد".

مواجهة المكسيك

وتحدث علام عن احتمالية مواجهة المكسيك وديا وقال: "مواجهة المكسيك وديا؟ منتخب مصر سيخوض مباراة ودية لم يتحدد طرفها بعد. نحن بصدد توقيع عقد الرعاية الجديد الذي سيتضمن تنظيم المباريات الودية وسيتم الانتهاء منه خلال الأيام المقبلة وتوفير المباريات الودية ضد المدارس والمنتخبات التي يحتاجها المدير الفني (روي فيتوريا)".

وأضاف "روي فيتوريا له طريقته الخاصة في إدارة منتخب مصر فنيا ولديه خطة طموحة لإعداد فريق قوية وبمتوسط أعمار صغير".

ونجح فيتوريا في قيادة منتخب مصر للفوز في مباراتي مالاوي ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023.

محمد صلاح جمال علام
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