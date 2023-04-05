إبراهيم حسن: جريندو لاعب مكافح.. وكنا واثقون من تحقيق الفوز لأننا تعرضنا للظلم

شدد إبراهيم حسن المدرب العام لنادي المصري على أن الجهاز الفني للفريق كان يشعر بالثقة في قدرته على تحقيق الفوز على الزمالك على الرغم من التأخر بهدفين بسبب تعرضه للظلم حسب وجهة نظره.

وفاز المصري على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 22 من الدوري المصري على ملعب برج العرب.

وقال إبراهيم حسن عبر قناة أون تايم سبورتس عقب المباراة: "الزمالك فريق محترم ولاعبيه خاضوا مباراة كبيرة وحاولوا تحقيق الفوز ولكننا حاربنا من أجل الفوز أيضا وكان الله في عون جماهير الزمالك بسبب حال الفريق خلال تلك الفترة".

وتابع "تأخرنا بهدفين ولكن كان لدينا ثقة كبيرة في الله لتحقيق الفوز لأننا تعرضنا للظلم في الشوط الأول حسب ما رأيته في الملعب وكان هناك ركلتين جزاء على الأقل ولكن الحمد لله حققنا الفوز في النهاية".

وأضاف "عانينا من غياب أكثر من لاعب أساسي مثل مروان حمدي وإيزي إيميكا وحتى اللحظة الأخيرة جريندو وعبد الرحيم دغموم لم يتدربا بسبب الإصابة حتى يوم الأمس".

وشدد "جريندو لاعب مجتهد ويحارب ويكافح على الرغم من أن البعض يحاول إحباطه ولكنه مقاتل وفي النهاية كل لاعب لديه مميزاته وعيوبه ولكننا نعرف مقوماته جيدا واليوم كان يحمل جزء كبير من المباراة وسجل وصنع وأشكره وأشكر باقي اللاعبين".

وأتم "كامل أبو علي لم يتحدث معنا على الإطلاق لأنه منشغل في مشكلة الملعب وأنا حزين أنا وحسام لأننا نريد وجود استقرار ونحن لا نعرف ما إذا كان مجلس الإدارة سيستمر أم لا ولكننا عزلنا اللاعبين عن تلك الأزمات بشكل نهائي".

وتوقف رصيد الزمالك عند 33 نقطة في المركز الخامس، ودون فوز للمباراة الثالثة على التوالي.

فيما ارتقى المصري بفوزه الثالث على التوالي للمركز السابع برصيد 31 نقطة.