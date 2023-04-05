مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 5 إبريل والقنوات الناقلة.. الأهلي في الدوري والكلاسيكو

الأربعاء، 05 أبريل 2023 - 10:29

كتب : FilGoal

برشلونة - ريال مدريد - الكلاسيكو - كريم بنزيمة

يشهد اليوم الأربعاء مجموعة من المباريات القوية والمثيرة في مختلف المسابقات حول العالم.

يستضيف الأهلي منافسه غزل المحلة ضمن مباريات الجولة 22 من الدوري المصري على استاد برج العرب.

فيما يحل ريال مدريد ضيفا على برشلونة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

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وفي الدوري الإنجليزي يحل مانشستر يونايتد ضيفا على برينتفورد ضمن الجولة 27 من المسابقة.

الدوري المصري

يلعب الأهلي ضد غزل المحلة في تمام الساعة 9:15 مساء

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس ويعلق عليها أيمن الكاشف.

فيما يستضيف المقاولون العرب منافسه يبراميدز في التوقيت ذاته في مباراة ستذاع على قناة أون تايم سبورتس 2.

نصف نهائي كأس إسبانيا

في مواجهة مرتقبة يحل ريال مدريد ضيفا على برشلونة في تمام الساعة التاسعة ضمن نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وتذاع المباراة على قناة "SSC 2" ويعلق عليها فهد العتيبي

الدوري الإنجليزي

يلعب مانشستر يونايتد ضد بيرنتفورد في تمام الساعة التاسعة مساء.

وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 ويعلق عليها علي محمد علي.

يستضيف نيوكاسل يونايتد نظيره وست هام في تمام الساعة التاسعة مساء.

وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس بريميوم 2.

كأس فرنسا

يستضيف نانت بقيادة مصطفى محمد منافسه ليون ضمن نصف نهائي كأس فرنسا في تمام الساعة التاسعة مساء.

وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 2 ويعلق عليها محمد بركات.

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كأس هولندا

يشهد نصف نهائي كأس ملك هولندا مواجهة قوية بين أياكس وفينورد في تمام الساعة الثامنة مساء.

وتذاع المباراة على قناة الكويت الرياضية.

دوري المحترفين لكرة اليد

يلعب الزمالك منافسه البنك الأهلي في تمام الساعة التاسعة ضمن المرحلة الختامية من دوري المحترفين المصري لكرة اليد.

فيما يواجه الأهلي ضد سموحة في تمام الساعة 11:00 مساء.

ويستضيف طلائع الجيش منافسه سبورتنج في تمام الساعة التاسعة مساء.

الأهلي ريال مديد برشلونة
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