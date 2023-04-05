شباك نظيفة لأول مرة.. عماد السيد رجل مباراة فاركو والداخلية

حصد عماد السيد جائزة رجل مباراة الداخلية وفاركو في الجولة 23 من الدوري المصري.

وانتهت المباراة بالتعادل بين الفريقين في لقاء أقيم على استاد بتروسبورت.

وأصبح السيد اللاعب رقم 11 الذي يفوز بالجائزة من فريق الداخلية.

ولأول مرة يحافظ السيد على نظافة شباكه هذا الموسم إذ خاض 7 مباريات بقميص طلائع الجيش والداخلية واستقبل 11 هدفا.

🔹 ساهم في الحفاظ على نظافة شباك فريقه وتصدى لهجمات المنافس طوال اللقاء، عماد السيد هو رجل المباراة خلال مواجهة #الداخلية_فاركو 🏅🔴#رابطة_الأندية_المحترفة pic.twitter.com/8Lfh4hZojx — رابطة الأندية المحترفة EPL (@epl_eg) April 4, 2023

ورفع فاركو رصيده إلى 29 نقطة في المركز التاسع، بينما وصل الداخلية إلى النقطة 21 في المركز 14، بفارق نقطة عن الإسماعيلي صاحب المركز 15.

وتعادل فاركو دون أهداف للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري المصري.

ويعد ذلك التعادل السلبي هو الرابع لـ فاركو في آخر 5 جولات بالدوري المصري.

ولم يخسر فاركو تحت قيادة طارق العشري في 9 مباريات بالدوري المصري.

وخرج فاركو بشباك نظيفة في 7 من أصل 9 مباريات تحت قيادة العشري في الدوري.