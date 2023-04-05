خبر في الجول – غياب الشناوي وطاهر عن لقاء الأهلي وغزل المحلة

الأربعاء، 05 أبريل 2023 - 01:21

كتب : أحمد الخولي

محمد الشناوي

يغيب محمد الشناوي وطاهر محمد طاهر عن مباراة الأهلي وغزل المحلة التي تقام مساء اليوم الثلاثاء.

طاهر محمد طاهر

النادي : الأهلي

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

الأهلي

وحسبما علم FilGoal.com فإن الشناوي يعاني من إرهاق وفضل الجهاز الطبي للأهلي إراحته كي لا يتعرض للإصابة ويستعد بأفضل شكل لنهائي كأس مصر ضد بيراميدز.

ويواصل الشناوي الخضوع لجلسات استشفائية على هامش المران.

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أما طاهر فيعاني من إصابة عضلية والتي حرمته من التواجد في اللقاء الأخير ضد الهلال السوداني.

ويواجه الأهلي منافسه غزل المحلة في استاد القاهرة مساء اليوم الأربعاء في الجولة 23 من الدوري.

فيما يواجه الأهلي منافسه بيراميدز يوم الإثنين المقبل في الملعب ذاته في نهائي كأس مصر 2021-2022.

ويتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 44 نقطة بعدما خاض 18 مباراة.

ويحتل المحلة المركز السابع بـ33 نقطة من 22 مباراة خاضها.

الشناوي الأهلي طاهر محمد طاهر الدوري المصري غزل المحلة
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