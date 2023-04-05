الـ 13 من الموج الأزرق.. بواتينج رجل مباراة أسوان وسموحة

الأربعاء، 05 أبريل 2023 - 01:15

كتب : FilGoal

بنيامين بواتينج - سموحة

حصل الغاني بنيامين بواتينج لاعب سموحة على جائزة رجل مباراة أسوان وسموحة في الجولة 23 من الدوري المصري.

وانتهت مباراة الفريقان بالتعادل بهدف لكل فريق في المباراة.

وسجل الغاني صاحب الـ 22 عاما هدف تقدم سموحة.

أخبار متعلقة:
الثامن.. إعارة بواتينج من الاتحاد إلى سموحة رصاصة بواتينج المبكرة تزيد آلام المقاصة.. الاتحاد السكندري يظفر بفوزه الثاني في آخر 5 مباريات الاتحاد يعلن إصابة بواتينج في الغضروف بعد الاعتداء على خطيبته السابقة.. بواتينج يفلت من السجن بغرامة ضخمة

وبات بواتينج اللاعب رقم 13 الذي يحصد الجائزة من الفريق السكندري الموسم الجاري.

ماذا قدم بواتينج ضد أسوان؟

دقائق: 79

أهداف: 1

تسديدات: 1

لمس الكرة: 17

تمريرات صحيحة: 3 من 7

ورفع بواتنج رصيده إلى 4 أهداف في الدوري المصري هذا الموسم.

ورفع سموحة رصيده إلى 28 نقطة في المركز العاشر.

فيما رفع أسوان رصيده إلى 27 نقطة في المركز 12.

بنيامين بواتينج سموحة الدوري المصري أسوان
نرشح لكم
شباك نظيفة لأول مرة.. عماد السيد رجل مباراة فاركو والداخلية قائمة بيراميدز – مهاجم واحد وغياب رمضان صبحي عن مواجهة المقاولون أكثر من صنع فرصا.. الجلاصي رجل مباراة المصري والزمالك الزمالك يعلن تجميد 4 لاعبين وخصم مستحقات عقب الخسارة من المصري ريمونتادا خضراء.. المصري يقلب الطاولة على الزمالك بثلاثية في الدوري أسوان يجرد سموحة من نقطتين في الوقت القاتل.. ولا مجال للأهداف مع فاركو محمود البنا يدير لقاء الأهلي وغزل المحلة في الدوري أسرع هدف عكسي في الدوري.. بوبكر يسجل لـ الزمالك بالخطأ بعد 13 ثانية
أخر الأخبار
بيراميدز: لن نهدي تذاكر نهائي كأس مصر للفرق المنافسة.. وجمهورنا في تزايد مستمر 4 دقيقة | الكرة المصرية
شباك نظيفة لأول مرة.. عماد السيد رجل مباراة فاركو والداخلية 10 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – غياب الشناوي وطاهر عن لقاء الأهلي وغزل المحلة 18 دقيقة | الكرة المصرية
الـ 13 من الموج الأزرق.. بواتينج رجل مباراة أسوان وسموحة 23 دقيقة | الدوري المصري
قائمة بيراميدز – مهاجم واحد وغياب رمضان صبحي عن مواجهة المقاولون 33 دقيقة | الكرة المصرية
عودة للعمل مع رونالدو.. بلد الوليد يتعاقد مع بيتزولانو 35 دقيقة | الدوري الإسباني
بيراميدز: مستعدون لتحمل تكاليف الحكام الأجانب لنهائي الكأس 38 دقيقة | الكرة المصرية
للخروج من ظل والده.. ماركا: دافيدي أنشيلوتي يتولى تدريب بازل 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يعلن عقوبة مالية كبيرة على أحمد عبد القادر 2 كولر: لم أشاهد من قبل أعداد جمهور الأهلي الكبيرة.. وهذا ما حدث مع عبد القادر بعد المباراة 3 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول موقف فيوتشر بعد شكوى بيراميدز 4 الهلال يشكو الأهلي: لنا قضية عادلة سنصعدها لأعلى المستويات