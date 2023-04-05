الـ 13 من الموج الأزرق.. بواتينج رجل مباراة أسوان وسموحة
الأربعاء، 05 أبريل 2023 - 01:15
كتب : FilGoal
حصل الغاني بنيامين بواتينج لاعب سموحة على جائزة رجل مباراة أسوان وسموحة في الجولة 23 من الدوري المصري.
وانتهت مباراة الفريقان بالتعادل بهدف لكل فريق في المباراة.
وسجل الغاني صاحب الـ 22 عاما هدف تقدم سموحة.
وبات بواتينج اللاعب رقم 13 الذي يحصد الجائزة من الفريق السكندري الموسم الجاري.
ماذا قدم بواتينج ضد أسوان؟
دقائق: 79
أهداف: 1
تسديدات: 1
لمس الكرة: 17
تمريرات صحيحة: 3 من 7
🔹 صاحب الهدف الإفتتاحي في اللقاء.. بواتينج الذي لا يكل ولا يمل أبدًا هو رجل المباراة خلال مواجهة #أسوان_سموحة 🏅🔵#رابطة_الأندية_المحترفة pic.twitter.com/YiVNirPHvE— رابطة الأندية المحترفة EPL (@epl_eg) April 4, 2023
ورفع بواتنج رصيده إلى 4 أهداف في الدوري المصري هذا الموسم.
ورفع سموحة رصيده إلى 28 نقطة في المركز العاشر.
فيما رفع أسوان رصيده إلى 27 نقطة في المركز 12.
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