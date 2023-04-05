عودة للعمل مع رونالدو.. بلد الوليد يتعاقد مع بيتزولانو

الأربعاء، 05 أبريل 2023 - 01:03

كتب : FilGoal

باولو بيتزولانو - بلد الوليد

أعلن نادي بلد الوليد عن تعيين باولو بيتزولانو مديرًا فنيًا جديدًا للفريق.

ووقّع بيتزولانو على عقدٍ مع بلد الوليد حتى نهاية الموسم المقبل خلفًا لـ باتشيتا المقال.

ورحل باتشيتا عقب الهزيمة 0-6 أمام ريال مدريد السبت الماضي في سانتياجو برنابيو.

ويعرف رونالدو نازاريو -مالك بلد الوليد- بيتزولانو جيدًا، إذ كان مدربًا لناديه الآخر الذي يملكه: كروزيرو.

وقاد بيتزولانو نادي كروزيرو إلى العودة للدوري البرازيلي الممتاز قبل أشهر قليلة.

وسبق لـ بيتزولانو تدريب توكي وليفربول في بلاده أوروجواي، ثم تولى تدريب باتشوكا المكسيكي، وبعدها أتمم مهمة إعادة كروزيرو للدوري الممتاز في الموسم الماضي.

ويمتلك بيتزولانو تجربة في الملاعب الإسبانية كلاعب بقميص ريال مايوركا لفترة قصيرة موسم 2009\2010.

ويحتل بلد الوليد المركز 16 في الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة، بفارق نقطة عن إسبانيول صاحب أقرب مراكز الهبوط.

الدوري الإسباني بلد الوليد
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