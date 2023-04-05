بيراميدز: مستعدون لتحمل تكاليف الحكام الأجانب لنهائي الكأس

جدد ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز طلب ناديه بضرورة استقدام طاقم تحكيم أجنبي لنهائي كأس مصر ضد الأهلي.

وتحدث ممدوح عيد للمركز الإعلامي لبيراميدز قائلا: "الأمر لا يحتمل كل ذلك الجدل، بيراميدز متمسك بطلبه باستقدام طاقم تحكيم أجنبي لتلك المواجهة الحاسمة".

وشدد "مستعدون لتعمل تكاليف استقدام الطاقم الأجنبي".

وواصل المدير التنفيذي لبيراميدز "خاطبنا اتحاد الكرة لاستقدام طاقم تحكيم أجنبي لرفع الضغط والحرج عن الحكام المصريين".

وأردف "إن كانت الأمور المالية داخل اتحاد الكرة لا تسمح باستقدام طاقم أجنبي فإننا على استعدادا لتحمل التكلفة نظرا لصعوبة اللقاء والذي يحسم لقب البطولة الأعرق في كرة القدم المصرية".

صورة من خطاب اتحاد الكرة إلى بيراميدز والأهلي لإخطارهما بموعد مباراتهما في نهائي كأس مصر

وكان مصدر من اتحاد الكرة كشف في وقت سابق لـFilGoal.com عن نيته إقامة المباراة بين الأهلي وبيراميدز بطاقم تحكيم مصري.

وقال: "رفضنا طلب بيراميدز بتعيين طاقم تحكيم أجنبي لنهائي كأس مصر".

وبرر "بيراميدز أرسل الطلب الرسمي أمس واللائحة تنص على أن الوقت القانوني للطلب هو 15 يوما قبل المباراة".

وأضاف المصدر "لا يوجد أي وقت لاختيار وتعيين طاقم تحكيم أجنبي، ونهائي كأس مصدر سيدار بطاقم تحكيم مصري".

وعن تقنية الفيديو قال: "نعمل على إنهاء أزمة الفيديو قبل المباراة كي يتواجد فيها".

فيما رد مصدر من بيراميدز لـFilGoal.com قائلا: "لن نقبل برفض اتحاد الكرة طلبنا بتعيين حكام أجانب للمباراة خاصة واننا عرضنا تحمل القيمة المالية لاستقدام ذلك الطاقم".

وواصل "كيف يتحدث اتحاد الكرة عن مدة قانونية تقدر بـ15 يوما وهو أعلن من الأساس عن موعد المباراة يوم 28 مارس أي قبل أسبوع فقط".

وأتم المصدر حديثه متسائلا "هل كان يريد اتحاد الكرة أن نتوقع موعد المباراة؟ أيمن المنطق واللوائح التي يريد تطبيقها".

فيما علق مصدر من الأهلي على القرار لـFilGoal.com قائلا: "لا يهم فكرة وجود طاقم تحكيم أجنبي".

وشدد "أهم شيء تواجد تقنية الفيديو لضمان العدالة".

ويقام نهائي كأس مصر يوم الإثنين المقبل في استاد القاهرة.