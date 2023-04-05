للخروج من ظل والده.. ماركا: دافيدي أنشيلوتي يتولى تدريب بازل

الأربعاء، 05 أبريل 2023 - 00:48

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - دافيدي أنشيلوتي - ريال مدريد

يقترب دافيدي أنشيلوتي من التحول للرجل الأول في مهمته المقبلة، عندما يتولى تدريب بازل السويسري.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن أنشيلوتي "الابن" بصدد الرحيل عن ريال مدريد الصيف المقبل.

ويشغل دافيدي منصب مساعد المدرب مع والده كارلو في الجهاز الفني لـ ريال مدريد.

وأوضح التقرير أن أنشيلوتي قرر بدء مغامرته الخاصة، وبالتالي يخرج من ظل والده.

دافيدي (33 عامًا) كان مدربًا بدنيًا في الجهاز الفني لـ أنشيلوتي في باريس سان جيرمان وريال مدريد، قبل أن يصير الرجل الثاني في بايرن ميونيخ ونابولي وإيفرتون وأخيرًا ريال مدريد في الولاية الحالية.

وكان دافيدي قريبًا من تولي تدريب إيفرتون عقب إقالة فرانك لامبارد هذا الموسم، لكنه لم يقدم على الخطوة وقرر الانتظار.

ولعب دافيدي في ناشئي ميلان وتدرب مع الفريق الأول عام 2008، ثم خرج معارًا إلى بورجومانيرو المغمور واعتزل كرة القدم سريعًا ليبدأ الاستعداد للتدريب.

ويجيد دافيدي اللغة الإيطالية والإسبانية والإنجليزية والألمانية، مما يسهّل تعامله في الملاعب السويسرية.

ويشرف هايكو فوجل على تدريب بازل مؤقتا منذ فبراير الماضي.

ويحتل بازل المركز الخامس في الدوري السويسري، وقد ودع كأس سويسرا من نصف النهائي، لكنه يخوض ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي أمام نيس.

بازل دافيدي أنشيلوتي ريال مدريد
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