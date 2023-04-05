دقة تمريرات.. ماذا قدم طارق حامد أمام ضمك

الأربعاء، 05 أبريل 2023 - 00:41

كتب : FilGoal

طارق حامد

حقق طارق حامد نسبة دقة تمريرات عالية في فوز فريقه اتحاد جدة على ضمك في الجولة 22 من الدوري السعودي.

وفاز اتحاد جدة على ضمك بنتيجة 3-0 ليحافظ على صدارة ترتيب دوري روشن السعودي.

الفوز رفع رصيد اتحاد جدة إلى النقطة 53 في صدارة ترتيب الدوري السعودي.

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فيما توقف رصيد ضمك عند 28 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب المسابقة.

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ماذا قدم طارق حامد أمام ضمك؟

دقائق اللعب: 90

أهداف: 0

صناعة أهداف: 0

لمسات الكرة : 67

التمريرات الصحيحة: 54 من 57

دقة التمرير: 95%

كرات طولية صحيحة: 2 من 2 (100%)

اتحاد جدة ضمك
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