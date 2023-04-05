دقة تمريرات.. ماذا قدم طارق حامد أمام ضمك

حقق طارق حامد نسبة دقة تمريرات عالية في فوز فريقه اتحاد جدة على ضمك في الجولة 22 من الدوري السعودي.

وفاز اتحاد جدة على ضمك بنتيجة 3-0 ليحافظ على صدارة ترتيب دوري روشن السعودي.

الفوز رفع رصيد اتحاد جدة إلى النقطة 53 في صدارة ترتيب الدوري السعودي.

فيما توقف رصيد ضمك عند 28 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب المسابقة.

ماذا قدم طارق حامد أمام ضمك؟

دقائق اللعب: 90

أهداف: 0

صناعة أهداف: 0

لمسات الكرة : 67

التمريرات الصحيحة: 54 من 57

دقة التمرير: 95%

كرات طولية صحيحة: 2 من 2 (100%)