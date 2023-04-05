سجل هدفا.. ماذا قدم حجازي أمام ضمك

الأربعاء، 05 أبريل 2023 - 00:17

كتب : FilGoal

حجازي وطارق حامد

سجل أحمد حجازي هدفا قاد به اتحاد جدة لتحقيق فوزا ثمينا على حساب ضمك.

وفاز اتحاد جدة على ضمك بنتيجة 3-0 ليحافظ على صدارة ترتيب دوري روشن السعودي.

وسجل الثنائي البرازيلي برونو هنريكي ورومارينيو وأحمد حجازي أهداف الاتحاد في شباك ضمك بالمباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة".

أخبار متعلقة:
البطولة العربية - 15 مباراة تواليا دون فوز.. طلائع الجيش يخسر من أهلي طرابلس للمرة الثانية في تاريخه.. أوساسونا إلى نهائي كأس إسبانيا وينتظر الفائز من ريال مدريد وبرشلونة الزمالك يعلن تجميد 4 لاعبين وخصم مستحقات عقب الخسارة من المصري سجل هدفين.. ماذا قدم رونالدو أمام العدالة

الفوز رفع رصيد اتحاد جدة إلى النقطة 53 في صدارة ترتيب الدوري السعودي.

فيما توقف رصيد ضمك عند 28 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب المسابقة.

Image

ماذا قدم أحمد حجازي أمام ضمك؟

دقائق اللعب: 90

أهداف: 1

صناعة أهداف: 0

لمسات الكرة: 81

التمريرات الصحيحة: 62 من 66

دقة التمرير: 94%

كرات طولية صحيحة: 8 من 10 (80%)

الفوز بصراعات هوائية:2/3 (67%)

الفوز بصراعات ارضية: 1/3 (33%)

أحمد حجازي اتحاد جدة
نرشح لكم
دقة تمريرات.. ماذا قدم طارق حامد أمام ضمك سجل هدفين.. ماذا قدم رونالدو أمام العدالة ثنائية رونالدو.. النصر يقسو على العدالة ويشعل صراع صدارة الدوري السعودي بمشاركة طارق وحجازي.. اتحاد جدة يفوز على ضمك ويحافظ على صدارة الدوري السعودي انتهت الدوري السعودي- الاتحاد (3)-(0) ضمك.. النصر (5)-(0) العدالة.. الصراع مستمر رونالدو يقود هجوم النصر أمام العدالة.. ولويز جوستافو أساسي حجازي وطارق حامد يقودان تشكيل اتحاد جدة أمام ضمك عكاظ: الهلال قدم عرضا يلبي كافة مطالب ميسي.. ورومانو يكشف التفاصيل
أخر الأخبار
قائمة بيراميدز – مهاجم واحد وغياب رمضان صبحي عن مواجهة المقاولون 3 دقيقة | الكرة المصرية
عودة للعمل مع رونالدو.. بلد الوليد يتعاقد مع بيتزولانو 5 دقيقة | الدوري الإسباني
بيراميدز: مستعدون لتحمل تكاليف الحكام الأجانب لنهائي الكأس 8 دقيقة | الكرة المصرية
للخروج من ظل والده.. ماركا: دافيدي أنشيلوتي يتولى تدريب بازل 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
دقة تمريرات.. ماذا قدم طارق حامد أمام ضمك 27 دقيقة | المحترفون
أكثر من صنع فرصا.. الجلاصي رجل مباراة المصري والزمالك 46 دقيقة | الدوري المصري
سجل هدفا.. ماذا قدم حجازي أمام ضمك 52 دقيقة | السعودية
البطولة العربية - 15 مباراة تواليا دون فوز.. طلائع الجيش يخسر من أهلي طرابلس 59 دقيقة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يعلن عقوبة مالية كبيرة على أحمد عبد القادر 2 كولر: لم أشاهد من قبل أعداد جمهور الأهلي الكبيرة.. وهذا ما حدث مع عبد القادر بعد المباراة 3 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول موقف فيوتشر بعد شكوى بيراميدز 4 الهلال يشكو الأهلي: لنا قضية عادلة سنصعدها لأعلى المستويات