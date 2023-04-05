سجل هدفا.. ماذا قدم حجازي أمام ضمك

سجل أحمد حجازي هدفا قاد به اتحاد جدة لتحقيق فوزا ثمينا على حساب ضمك.

وفاز اتحاد جدة على ضمك بنتيجة 3-0 ليحافظ على صدارة ترتيب دوري روشن السعودي.

وسجل الثنائي البرازيلي برونو هنريكي ورومارينيو وأحمد حجازي أهداف الاتحاد في شباك ضمك بالمباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة".

الفوز رفع رصيد اتحاد جدة إلى النقطة 53 في صدارة ترتيب الدوري السعودي.

فيما توقف رصيد ضمك عند 28 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب المسابقة.

ماذا قدم أحمد حجازي أمام ضمك؟

دقائق اللعب: 90

أهداف: 1

صناعة أهداف: 0

لمسات الكرة: 81

التمريرات الصحيحة: 62 من 66

دقة التمرير: 94%

كرات طولية صحيحة: 8 من 10 (80%)

الفوز بصراعات هوائية:2/3 (67%)

الفوز بصراعات ارضية: 1/3 (33%)