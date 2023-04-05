البطولة العربية - 15 مباراة تواليا دون فوز.. طلائع الجيش يخسر من أهلي طرابلس

خسر طلائع الجيش أمام أهلي طرابلس بنتيجة 2-1 في ذهاب الدور الأول من البطولة العربية للأندية في لقاء أقيم على ملعب جهاز الرياضة العسكري.

وتقام نسخة البطولة العربية لموسم 2022-2023 تحت اسم كأس الملك سلمان بن عبد العزيز.

وسيلتقي الفريقان مجددا يوم 11 أبريل الجاري على ملعب شهداء بنينا في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتقدم طلائع الجيش في الدقيقة 21 عن طريق كريم طارق.

وفي الدقيقة 53 سجل محمد منير هدف التعادل لأهلي طرابلس من علامة الجزاء.

وفي الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء سجل علي معتوق هدف خطف الفوز للفريق الليبي.























































































































وخاض طلائع الجيش مباراته رقم 13 في البطولة العربية بعدما شارك في موسم 2007-2008 وخرج من نصف النهائي.

وسجل كريم طارق الهدف رقم 11 لطلائع الجيش في تاريخ مشاركته العربية.

ولم يحقق طلائع الجيش الفوز في آخر 15 مباراة له بجميع المسابقات سواء بالدوري أو كأس الرابطة والبطولة العربية.

وفي حال حقق طلائع الجيش على أهلي طرابلس سيواجه الفائز من مباراة النهضة العماني وشباب الخليل الفلسطيني.

وسيتأهل الفائز من تلك المواجهة إلى دور المجموعات والذي سيقام في السعودية.

وفي حالة تأهل طلائع الجيش في دور المجموعات فإنه سيقع في المجموعة الثانية بجانب السد القطري والوداد المغربي والهلال السعودي.