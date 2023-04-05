للمرة الثانية في تاريخه.. أوساسونا إلى نهائي كأس إسبانيا وينتظر الفائز من ريال مدريد وبرشلونة

الأربعاء، 05 أبريل 2023 - 00:05

كتب : FilGoal

أوساسونا

تأهل أوساسونا إلى نهائي كأس ملك إسبانيا، بتعادله القاتل أمام أتليتك بلباو بهدفٍ لكل طرف في ملعب سان ماميس بإياب نصف النهائي.

وأنهى أتليتك بلباو الوقت الأصلي متفوقًا بهدف وحيد سجّله إنياكي ويليامز.

لينتقل الفريقان إلى وقت إضافي بسبب فوز أوساسونا بهدف وحيد في مباراة الذهاب قبل عدة أسابيع.

وفي الوقت الإضافي، خطف بابلو إيبانيز لاعب أوساسونا هدف التأهل في اللحظات الأخيرة.

ولعب أوساسونا الوقت الإضافي في الكأس هذا الموسم للدور الرابع على التوالي.

ويصل أوساسونا للمباراة النهائية للمرة الثانية في تاريخه بعد 2005 عندما خسر أمام ريال بيتيس في الوقت الإضافي.

وينتظر أوساسونا الفائز من ريال مدريد وبرشلونة ليقابله في النهائي المرتقب.

وضمن أوساسونا مقعده في كأس السوبر الإسباني الموسم المقبل وهو ظهوره الأول في تاريخه بالبطولة.

نهاية صيام 24 مباراة

أتليتك بلباو عادل كفة الذهاب والإياب بهدف أول في الدقيقة 33 عن طريق ويليامز.

لينهي المهاجم الغاني صيامًا عن التهديف استمر 24 مباراة، منها 18 مع ناديه و6 مع بلاده.

ورغم هجمات أتليتك بلباو الشرسة لإدراك الهدف الثاني والعبور إلى النهائي، لكن سيرخيو هيريرا حارس مرمى أوساسونا أقدم على عدة تصديات غير عادية.

لتتجه المباراة إلى وقت إضافي، شهد دخول إيبانيز بديلا في الدقيقة 100.

نهاية صيام 509 دقيقة

واحتاج إيبانيز 6 دقائق فقط على أرض الملعب ليسجل الهدف الثاني بتسديدة رائعة على الطائر سكنت شباك جولين أجيريزابالا وأدخلت سان ماميس في صمت جنائزي.

ولم يكن أوساسونا قد سجّل هدفًا منذ أن هز عبد الصمد الزلزولي شباك أتليتك بلباو في مباراة الذهاب يوم 1 مارس.

وانتظر أوساسونا 509 دقيقة متتالية ليهز الشباك بأحد أغلى الأهداف في تاريخه.

ويعد ذلك الهدف هو الأول لـ إيبانيز في مسيرته مع الفريق الأول لـ أوساسونا.

أوساسونا أتليتك بلباو كأس ملك إسبانيا
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