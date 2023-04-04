سجل هدفين.. ماذا قدم رونالدو أمام العدالة

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 - 23:50

كتب : FilGoal

رونالدو يحتفل بهدفه مع النصر

سجل كريستيانو رونالدو هدفين قاد بهما النصر لتحقيق فوزا عريضا على حساب العدالة.

وفاز النصر على العدالة بنتيجة 5-0 ضمن الجولة 22 من منافسات دوري روشن السعودي.

وسجل كريستيانو رونالدو (هدفين) وأندرسون تاليسكا (هدفين) وأيمن يحيى أهداف النصر في شباك العدالة.

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ورفع النصر رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثاني خلف الاتحاد متصدر الترتيب برصيد 53 نقطة.

فيما توقف رصيد العدالة عند 17 نقطة في المركز 15 (قبل الأخير).

ماذا قدم رونالدو أمام العدالة؟

دقائق اللعب: 90

الأهداف: 2

التسديدات على المرمى: 2

المراوغات الناجحة: 2 من 3

لمسات الكرة: 34

التمريرات الصحيحة: 19 من 23

دقة التمرير: 83%

التسلل: 4

الصراعات الأرضية الناجحة: 2 من 3

الدوري السعودي كريستيانو رونالدو
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