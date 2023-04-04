ثنائية رونالدو.. النصر يقسو على العدالة ويشعل صراع صدارة الدوري السعودي

أشعل نادي النصر صراع صدارة ترتيب الدوري السعودي.

وفاز النصر على العدالة بنتيجة 5-0 ضمن الجولة 22 من منافسات دوري روشن السعودي.

وسجل كريستيانو رونالدو (هدفين) وأندرسون تاليسكا (هدفين) وأيمن يحيى أهداف النصر في شباك العدالة.

ورفع النصر رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثاني خلف الاتحاد متصدر الترتيب برصيد 53 نقطة.

فيما توقف رصيد العدالة عند 17 نقطة في المركز 15 (قبل الأخير).

رونالدو وصل إلى الهدف رقم 11 مع نادي النصر خلال 9 مباريات بمسابقة الدوري وصنع هدفين منذ انضمامه للفريق في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

البرازيلي أندرسون تاليسكا رفع رصيده الشخصي إلى 16 هدفا في صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي متساويا مع النيجيري أوديون إيجالو.

وافتتح رونالدو أهداف النصر في مباراة العدالة عند الدقيقة 40 من ركلة جزاء نفذها بنجاح.

وأضاف تاليسكا الهدف الثاني لنادي النصر عند الدقيق 55 بعد تمريرة عبد الإله العمري.

وقدم البرازيلي تمريرة حاسمة لرونالدو في الدقيقة 66 ليراوغ مدافعي العدالة ويسجل الهدف الثالث.

وعاد تاليسكا ليسجل الهدف الرابع في الدقيقة 78، قبل أن يختتم أيمن يحيى أهداف المباراة في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع.