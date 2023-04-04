نهاية مغامرة الهواة.. أيندهوفن إلى نهائي كأس هولندا وينتظر أحد العملاقين الآخرين

تأهل بي إس في أيندهوفن إلى نهائي كأس هولندا، بفوزه على سباكينبورج بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب سبورت بارك دي فيستمات.

وتقدّم أيندهوفن بثنائية بدأها المكسيكي إيريك جوتييريز في الدقيقة 43.

ثم أضاف باتريك فان أنهولت الهدف الثاني في الثواني الأولى من الشوط الثاني.

وقلّص دواين جرين الفارق لأصحاب الأرض بهدف في الدقيقة 59، لكنه لم يكن كافيًا للعودة.

وينتمي فريق سباكينبورج إلى القسم الثالث في هولندا، وقد أطاح بـ أوتريخت في ربع النهائي في مفاجأة مدوية.

ويعتبر سباكينبورج ثالث فريق هاوٍ يصل إلى نصف نهائي كأس هولندا على مر تاريخ البطولة.

وينتظر أيندهوفن الفائز من أياكس أمستردام وفينورد روتردام، وهو نصف النهائي الثاني الذي يقام مساء الأربعاء.

وتُلعب المباراة النهائية يوم 30 أبريل في مدينة روتردام.

ويدافع أيندهوفن عن لقبه الذي حصده الموسم الماضي للمرة العاشرة في تاريخه.