أسوان يجرد سموحة من نقطتين في الوقت القاتل.. ولا مجال للأهداف مع فاركو

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 - 23:25

كتب : FilGoal

أسوان - سموحة

فرض أسوان التعادل على ضيفه سموحة بهدف لكل طرف في الجولة 23 للدوري المصري.

تقدّم بنجامين بواتنج لـ سموحة في الشوط الأول، ثم أدرك محمد حمدي زكي التعادل في الوقت القاتل لـ أسوان.

ليرفع سموحة رصيده إلى 28 نقطة في المركز العاشر، ويرفع أسوان رصيده إلى 27 نقطة في المركز 12.

وعجز سموحة عن تحقيق الاستفاقة بعد هزيمته بثلاثية أمام الإسماعيلي في الجولة الماضية.

فيما عجز أسوان عن الفوز للجولة الثالثة على التوالي بعد الهزيمة أمام فيوتشر والتعادل أمام فاركو.

وسجّل سموحة هدفه في الدقيقة 37 بواسطة الغاني بواتنج.

ورفع بواتنج رصيده إلى 4 أهداف في الدوري المصري هذا الموسم.

وانتظر أسوان حتى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع ليدرك التعادل عن طريق حمدي زكي بعد ارتباك داخل منطقة الجزاء.

ووصل مهاجم أسوان إلى هدفه رقم 8 في الدوري هذا الموسم.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، تعادل فاركو أمام ضيفه الداخلية دون أهداف.

ورفع فاركو رصيده إلى 29 نقطة في المركز التاسع، بينما وصل الداخلية إلى النقطة 21 في المركز 14، بفارق نقطة عن الإسماعيلي صاحب المركز 15.

وتعادل فاركو دون أهداف للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري المصري.

ويعد ذلك التعادل السلبي هو الرابع لـ فاركو في آخر 5 جولات بالدوري المصري.

ولم يخسر فاركو تحت قيادة طارق العشري في 9 مباريات بالدوري المصري.

وخرج فاركو بشباك نظيفة في 7 من أصل 9 مباريات تحت قيادة العشري في الدوري.

الدوري المصري أسوان فاركو سموحة الداخلية
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