تعادل في +94.. دربي كأس إيطاليا ينتهي بالتعادل بين يوفنتوس وإنتر

خطف إنتر تعادلا قاتلا أمام يوفنتوس في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا 2022-2023 على ملعب أليانز سيتديوم.

تقدم يوفنتوس بهدف خوان كوادرادو وسجل روميلو لوكاكو هدف التعادل القاتل.

ولأول مرة هذا الموسم تنتهي مباراة دربي إيطاليا بين الفريقين بالتعادل بعدما انتهى يوفنتوس في الدوري ذهابا وإيابا.

وسيلتقي الفريقان مجددا يوم 26 أبريل الجاري على ملعب جوسيبي مياتزا.

التشكيل

بدأ إدين دجيكو ولاوتارو مارتينيز في هجوم إنتر، في المقابل قاد أنخيل دي ماريا ودوشان فلاهوفيتش هجوم يوفنتوس.

وصف المباراة

بدأت المباراة بشكل سريع، دي ماريا انطلق من منتصف الملعب وسدد كرة تصدى لها سمير هانداوفيتش وأبعدها لركنية في الدقيقة الرابعة.

وبعد دقيقتين مرت تسديدة مانويل لوكاتيلي أعلى العارضة.

ورد إنتر برأسية لاوتارو مارتينيز بعد عرضية أليساندرو باستوني مرت أعلى العارضة في الدقيقة 11.

ومع مرور 20 دقيقة سدد ديماركو كرة قوية تصدى لها ماتيا بيرين بثبات.

في الدقيقة 31 لم يُحسن ماتيو دارميان التصرف في عرضية فيديريكو ديماركو لتمر الخطورة على مرمى يوفنتوس.

شوط أول انتهى سلبيا بين الفريقين.

في الدقيقة 48 أرسل نيكولو فاجيولي عرضية من الجهة اليمنى لكن رأسية فلاهوفيتش مرت أعلى العارضة.

في الدقيقة 65 أشرك ماسيميليانو أليجري كل من فيدريكيو كييزا وفابيو ميريتي بدلا من دي ماريا وفاجيولي.

وبعد 3 دقائق رد سيموني إنزاجي بتغييرين بمشاركة روميلو لوكاكو وروبن جوسينس بدلا من دجيكو وديماركو.

في الدقيقة 74 شارك أركاديوش ميليك بدلا من فلاهوفيتش.

وتحصل لوكاكو على بطاقة صفراء في الدقية 80 بعد تدخل على فيدريكو جاتي.

وقبل 7 دقائق على نهاية الوقت الأصلي للقاء أرسلت عرضية من الجهة اليسرى مرت من الجميع لتجد خوان كوادرادو الذي سدد في شباك هاندانوفيتش معلنا الهدف الأول للبيانكونيري.

أخيراً يأتي الهدف في المباراة.. كوادرادو ينهي صمود الشباك ويسجل الهدف الأول ليتقدم يوفنتوس 1-0 على إنتر#يوفنتوس_إنتر#كأس_إيطاليا pic.twitter.com/P1XUWqLwVf — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 4, 2023

وفي الوقت الذي ظن البعض أنه سينتهي اللقاء بتفوق يوفنتوس ارتكب جيلسون بريمير خطأ ساذج بعدما لمس الكرة بيده داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع.

ركلة الجزاء انبرى لها روميلو لوكاكو سجلها على يمين بيرين معلنا التعادل في الدقيقة +94.

احتفالات لوكاكو أسفرت عن مشادة بين لاعبي الفريقين ما جعل الحكم يشهر بطاقة صفراء ثانية في وجه البلجيكي وخروجه مطرودا من أرض الملعب، لتنتهي المباراة بالتعادل.

لوكاكو يسجل ثم يخرج مطروداً في نفس اللحظة! في آخر لحظات المباراة.. إنتر يرفض الخسارة ويسجل هدف التعادل من ركلة جزاء والأجواء تشتعل بعدها والحكم يُخرج البطاقات للاعبين#يوفنتوس_إنتر#كأس_إيطاليا pic.twitter.com/baNejCIj8E — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 4, 2023

المشادة استمرت بعد نهاية اللقاء وأشهر الحكم بطاقة حمراء في وجه هاندانوفيتش وكذلك كوادرادو.