تعادل في +94.. دربي كأس إيطاليا ينتهي بالتعادل بين يوفنتوس وإنتر

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 - 23:10

كتب : FilGoal

يوفنتوس - إنتر

خطف إنتر تعادلا قاتلا أمام يوفنتوس في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا 2022-2023 على ملعب أليانز سيتديوم.

تقدم يوفنتوس بهدف خوان كوادرادو وسجل روميلو لوكاكو هدف التعادل القاتل.

ولأول مرة هذا الموسم تنتهي مباراة دربي إيطاليا بين الفريقين بالتعادل بعدما انتهى يوفنتوس في الدوري ذهابا وإيابا.

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وسيلتقي الفريقان مجددا يوم 26 أبريل الجاري على ملعب جوسيبي مياتزا.

التشكيل

بدأ إدين دجيكو ولاوتارو مارتينيز في هجوم إنتر، في المقابل قاد أنخيل دي ماريا ودوشان فلاهوفيتش هجوم يوفنتوس.

وصف المباراة

بدأت المباراة بشكل سريع، دي ماريا انطلق من منتصف الملعب وسدد كرة تصدى لها سمير هانداوفيتش وأبعدها لركنية في الدقيقة الرابعة.

وبعد دقيقتين مرت تسديدة مانويل لوكاتيلي أعلى العارضة.

ورد إنتر برأسية لاوتارو مارتينيز بعد عرضية أليساندرو باستوني مرت أعلى العارضة في الدقيقة 11.

ومع مرور 20 دقيقة سدد ديماركو كرة قوية تصدى لها ماتيا بيرين بثبات.

في الدقيقة 31 لم يُحسن ماتيو دارميان التصرف في عرضية فيديريكو ديماركو لتمر الخطورة على مرمى يوفنتوس.

شوط أول انتهى سلبيا بين الفريقين.

في الدقيقة 48 أرسل نيكولو فاجيولي عرضية من الجهة اليمنى لكن رأسية فلاهوفيتش مرت أعلى العارضة.

في الدقيقة 65 أشرك ماسيميليانو أليجري كل من فيدريكيو كييزا وفابيو ميريتي بدلا من دي ماريا وفاجيولي.

وبعد 3 دقائق رد سيموني إنزاجي بتغييرين بمشاركة روميلو لوكاكو وروبن جوسينس بدلا من دجيكو وديماركو.

في الدقيقة 74 شارك أركاديوش ميليك بدلا من فلاهوفيتش.

وتحصل لوكاكو على بطاقة صفراء في الدقية 80 بعد تدخل على فيدريكو جاتي.

وقبل 7 دقائق على نهاية الوقت الأصلي للقاء أرسلت عرضية من الجهة اليسرى مرت من الجميع لتجد خوان كوادرادو الذي سدد في شباك هاندانوفيتش معلنا الهدف الأول للبيانكونيري.

وفي الوقت الذي ظن البعض أنه سينتهي اللقاء بتفوق يوفنتوس ارتكب جيلسون بريمير خطأ ساذج بعدما لمس الكرة بيده داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع.

ركلة الجزاء انبرى لها روميلو لوكاكو سجلها على يمين بيرين معلنا التعادل في الدقيقة +94.

احتفالات لوكاكو أسفرت عن مشادة بين لاعبي الفريقين ما جعل الحكم يشهر بطاقة صفراء ثانية في وجه البلجيكي وخروجه مطرودا من أرض الملعب، لتنتهي المباراة بالتعادل.

المشادة استمرت بعد نهاية اللقاء وأشهر الحكم بطاقة حمراء في وجه هاندانوفيتش وكذلك كوادرادو.

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