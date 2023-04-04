بمشاركة طارق وحجازي.. اتحاد جدة يفوز على ضمك ويحافظ على صدارة الدوري السعودي

حافظ نادي اتحاد جدة على صدارة ترتيب دوري روشن السعودي.

وفاز اتحاد جدة على ضمك بنتيجة 3-0 ضمن الجولة 22 من الدوري السعودي.

وسجل الثنائي البرازيلي برونو هنريكي ورومارينيو وأحمد حجازي أهداف الاتحاد في شباك ضمك بالمباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة".

وشهدت المباراة مشاركة الثنائي الدولي المصري طارق حامد وأحمد حجازي في تشكيل اتحاد جدة الأساسي أمام ضمك.

حجازي سجل هدفه الرابع في مناسفات الموسم الحالي من الدوري السعودي.

الفوز رفع رصيد اتحاد جدة إلى النقطة 53 في صدارة ترتيب الدوري السعودي.

فيما توقف رصيد ضمك عند 28 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب المسابقة.

وسجل برونو هنريكي هدف المباراة الأول عند الدقيقة 14 من المباراة بعد تمريرة مواطنه رومارينيو.

وأضاف رومارينيو الهدف الثاني لنادي الاتحاد بعدما سدد ركلة جزاء بنجاح في شباك ضمك عند الدقيقة 37.

وحصل باحسين لاعب الاتحاد على البطاقة الحمراء في الدقيقة 73 بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

ونجح أحمد حجازي في تسجيل الهدف الثالث لنادي الاتحاد بضربة رأسية رائعة بعد عرضية عبد العزيز البيشي.