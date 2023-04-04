السقوط الأول لـ توخيل.. بايرن يودع كأس ألمانيا في الـ+95 أمام فرايبورج

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 - 23:02

كتب : FilGoal

بايرن - فرايبورج

ودّع بايرن ميونيخ منافسات كأس ألمانيا من ربع النهائي، بخسارته المفاجئة أمام ضيفه فرايبورج بهدفين مقابل هدف واحد في أليانتس أرينا.

وافتتح بايرن ميونيخ التسجيل بعد مرور 19 دقيقة برأسية الفرنسي دايوت أوباميكانو.

لكن المخضرم نيكولاس هوفلر أدرك التعادل لـ فرايبورج بتسديدة صاروخية من مسافة بعيدة في الدقيقة 27.

وكاد توماس مولر أن يعيد بايرن ميونيخ إلى التقدم في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، لكن الدفاع أبعدهاغ من على خط المرمى.

هجمات بايرن تواصلت في الشوط الثاني، فتصدت العارضة لرأسية بنجامين بافارد في الدقيقة 61.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع جاءت الصدمة، فحصل فرايبورج على ركلة جزاء بعد لمسة يد على جمال موسيالا.

لينبري لوكاس هولير وينفذ بنجاح مسجلا هدف الانتصار في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وبالتالي فقد بايرن فرصة الفوز بالثلاثية وفقد أول الألقاب هذا الموسم، في ثاني مباراة تحت قيادة مدربه الجديد توماس توخيل.

فيما يواصل فرايبورج مسيرته الناجحة بكأس ألمانيا بعد أن حل وصيفًا في نسخة الموسم الماضي أمام لايبزج بركلات الجزاء الترجيحية.

وفي مباراة أخرى بنفس الدور، تأهل أينتراخت فرانكفورت إلى نصف النهائي بفوزه على ضيفه يونيون برلين بهدفين دون رد.

وسجّل الفرنسي راندال كولو مواني هدفين سريعين في الدقيقتين 11 و12 ليطيح بالفريق العاصمي.

ويلعب غدًا الأربعاء نورمبرج أمام شتوتجارت، ولايبزج أمام بوروسيا دورتموند.

وتقام مباراتي نصف النهائي يومي 2 و3 مايو المقبل، فيما يُلعب النهائي يوم 3 يونيو في الملعب الأولمبي بالعاصمة برلين.

بايرن ميونيخ كأس ألمانيا فرايبورج
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