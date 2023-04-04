خبر في الجول – BAL يسمح لـ الأهلي بقيد لاعبا بدلا من هودج قبل الأدوار النهائية

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 - 22:19

كتب : بسام أبو بكر

والتر هودج - الأهلي كرة سلة

تلقى الأهلي اليوم الثلاثاء إخطارا من بطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة "BAL" يسمح له بقيد لاعبا جديدا بدلا من والتر هودج عقب رحيله عن الفريق وفسخ تعاقده.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الإخطار يسمح للاعب الأهلي الجديد بالمشاركة من الأدوار المقبلة وليس من الأدوار النهائية كما كان معمولا به في المواسم الماضي.

ويبحث الأهلي الآن عن لاعب يدعم به صفوفه بعد رحيل هودج.

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ويستعد فريق سلة الأهلي لخوض منافسات بطولة إفريقيا في ختام شهر أبريل الجاري على صالة حسن مصطفى والتي تقام في نسختها الثالثة تحت رعاية NBA.

ويقع الأهلي في مجموعة النيل التي تضم أندية: الأهلي المصري - بترو دي لواندا الأنجولي - فيروفيارو الموزمبيقي - سيتي أويلرز الأوغندي - كيب تاون الجنوب إفريقي - سلاك الغيني.

وجاء جدول مواعيد مباريات الأهلي كالآتي:

الأربعاء 26 أبريل: الأهلي × فيروفيارو الموزمبيقي (6 مساء)

السبت 29 أبريل: الأهلي × سيتي أويلرز الأوغندي (7:30 مساء)

الثلاثاء 2 مايو: الأهلي × كيب تاون الجنوب إفريقي (8:30 مساء)

الجمعة 5 مايو: الأهلي × بيترو دي لواندا الأنجولي (7:30 مساء)

السبت 6 مايو: الأهلي × سلاك الغيني (7:30 مساء)

وتقام جميع مباريات مجموعة النيل على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

ومن المقرر أن يكون حضور مباريات البطولة بحضور جماهيري.

الأهلي كرة سلة طولة إفريقيا للأندية لكرة السلة "BAL"
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