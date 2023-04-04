محمود البنا يدير لقاء الأهلي وغزل المحلة في الدوري

أسندت لجنة الحكام إدارة مباراة الأهلي وغزل المحلة التي تقام غدا الأربعاء في الدوري إلى الحكم محمود البنا.

ويعاون محمود البنا في المباراة التي تقام في الجولة 23 من الدوري كل من محمد فاروق وحسن رمضان.

فيما سيتولى إبراهيم محمد مهمة الحكم الرابع.

ولم يتم إعلان تواجد حكام لتقنية الفيديو في ظل الأزمة الجارية وتوقفها في الدوري بسبب عدم سداد اتحاد الكرة لمستحقات الشركة المسؤولة عن الخدمة.

وحسبما علم FilGoal.com فأن رابطة الأندية طالبت من اتحاد الكرة إيجاد الحل في أسرع وقت ممكن لتطبيق التقنية على جميع الفرق في كل المباريات.

وأدار البنا ثلاث مباريات للأهلي الموسم الجاري فاز فيهم المارد الأحمر جميعا على كل من أسوان وإنبي والاتحاد السكندري.

بينما أدار للمحلة مباراة وحيدة وخسرها ضد فيوتشر بهدف دون رد.

فيما سيدير مباراة المقاولون العرب وبيراميدز كل من أحمد حمدي، ويعاونه ماجد المليجي وعلاء عبد الباسط.

وسيتولى أحمد ناجي مهمة الحكم الرابع.

وستكون هذه أول مرة يدير فيها أحمد حمدي مباراة للمقاولون وبيراميدز خلال الموسم الجاري.

ويتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 44 نقطة بعدما خاض 18 مباراة.

ويحتل المحلة المركز السابع بـ33 نقطة من 22 مباراة خاضها.

أما بيراميدز فيأتي ثالثا بـ39 نقطة من 21 مباراة خاضها.

وأخيرا خاض المقاولون 22 مباراة ويحتل المركز السادس بـ33 نقطة.