أسرع هدف عكسي في الدوري.. بوبكر يسجل لـ الزمالك بالخطأ بعد 13 ثانية

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 - 21:26

كتب : إسلام أحمد

عماد الدين بوبكر يسجل هدفا عكسيا لصالح الزمالك

سجل عماد الدين بوبكر ثاني أسرع أهداف الدوري المصري الموسم الجاري لصالح الزمالك في شباك المصري بعد 13 ثانية.

ويلتقي المصري والزمالك لحساب الجولة 23 من الدوري المصري على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

وأودع بوبكر بالخطأ في مرماه الكرة بعد عرضية من سيف فاروق جعفر من الجهة اليمنى.

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ويعد الهدف الأسرع في الدوري الموسم الحالي من نصيب: عبد الرحمن خالد "جبنة" لصالح المقاولون العرب ضد غزل المحلة بعد 12 ثانية.

وأصبح بوبكر صاحب أسرع هدف عكسي في الدوري المصري الموسم الحالي.

وبات ذلك الهدف الخامس الذي يسجل قبل نهاية الدقيقة الأولى من الدوري المصري الموسم الحالي.

ويتفوق "جبنة" على كل من عماد الدين بوبكر، ومحمد الشامي الذي سجل بعد 24 ثانية فقط من بداية مباراة الإسماعيلي والاتحاد في الجولة 17.

والجزائري رزقي حمرون لاعب فاركو الذي سجل في مرمى المصري في الجولة الـ 16 بعد 25 ثانية.

وأيضا ميدو جابر لاعب سيراميكا كليوباترا في شباك فيوتشر في الثانية 41 في الجولة 12.

الأسرع في الدوري المصري؟

على المستوى الرسمي لا يوجد توثيق للهدف الأسرع في تاريخ المسابقة.

لكن هدف "جبنة" يسبقه أهداف عبد الحميد حسن لاعب الأهلي السابق في شباك حرس الحدود في 2007 بالثانية 12.87.

وحسام سلامة "باولو" لصالح سموحة أمام المصري في 2016 في الثانية 11.6.

وأيضا أحمد علي كامل في الثانية 11.32 في 2019 بقميص المقاولون العرب أمام الداخلية.

  • الأرقام حسب موقع egyptianfootball
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