انتهت الدوري - المصري (3) (2) الزمالك.. ريمونتادااا

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 - 20:56

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي الزمالك بالهدف الأول ضد المصري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك والمصري في الجولة 23 من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة، ويأتي المصري في المركز التاسع برصيد 28 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 68: ريمونتادا.. المصري يسجل الهدف الثالث عن طريق عبده يحيى بعد عرضية حسام جريشة

ق 60: إسلام أبو سليمة يسجل التعادل للمصري بعد ركنية مرت من الجميع.

ق 46: مشاركة كريم العراقي وخروج عماد الدين بوبكر

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+2: عرضية من الجلاصي ورأسية من إسلام عطية تمر بجوار القائم

ق 38: عرضية إلياس الجلاصي ورأسية جريندو تمر بجوار القائم الأيمن.

ق 36: رأسية عبد الرحيم دغموم بعد عرضية عمرو السعداوي تمر أعلى العارضة.

ق 35: انفراد ضائع بغرابة لصالح الزمالك يتصدى له عصام ثروت بسهولة.

ق 25: جوووول جريندو ينفرد بعد بينية من حسين السيد ويسدد على يسار صبحي

ق 21: ناصر منسي يسجل الهدف الثاني بعد عرضية من مصطفى شلبي

ق 11: محمد صبحي يتصدى لتسديدة صاروخية من إلياس الجلاصي من خارج منطقة الجزاء.

ق 1: عرضية من سيف فاروق جعفر يودعها عماد الدين بوبكر في الشباك بالخطأ في مرماه

بداية اللقاء

الزمالك المصري في الدوري الدوري المصري
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