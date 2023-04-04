انتهت الدوري السعودي- الاتحاد (3)-(0) ضمك.. النصر (5)-(0) العدالة.. الصراع مستمر

يستضيف اتحاد جدة بقيادة طارق حامد وأحمد حجازي منافسه ضمك على مدينة الملك عبد الله الرياضية ضمن الجولة 22 من دوري روشن السعودي.

فيما يحل النصر بقيادة كريستيانو رونالدو ضيفا على العدالة ضمن منافسات الجولة 22 من دوري روشن.

FilGoal.com يقدم تغطية حية ومباشرة لمباراتي النصر والعدالة واتحاد جدة وضمك.

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نهاية المباراة

ق8+90 أيمن يحيى يسجل الهدف الخامس لنادي النصر في شباك العدالة

ق78 أندرسون تاليسكا يسجل الهدف الرابع لنادي النصر بعد تمريرة ايمن يحيى

ق66 كريستيانو رونالدو يسجل الهدف الثالث لنادي النصر والشخصي الثاني له في المباراة بعد تمريرة تاليسكا

ق55 أندرسون تاليسكا يسجل الهدف الثاني لنادي النصر بعد تمريرة عبد الإله العمري

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق40 الهدف الأول لصالح النصر عن طريق كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء وضعها أرضية قوية على يمين حارس المرمى الذي فشل في إبعادها

ق29 عبدالرحمن غريب يفشل في تسجيل أول الأهداف بعد انفراد صريح بالمرمى بعد تمريرة من تاليسكا يستلمها غريب ويدخل منطقة الجزاء ليسدد ضعيفة يمسكها حارس العدالة بسهولة

ق27 مياتوفيتش حارس العدالة كاد أن يتسبب في هدف قاتل بعدما حاول مراوغة رونالدو لكن الكرة تصطدم في قدمه الثانية ليقوم بتشتيتها قبل أن يصل إليها رونالدو

ق23 مطالبات من لاعبي نادي النصر بوجود خطأ لصالح رونالدو من مكان خطير على حدود منطقة الجزاء لكن حكم المباراة يأمر بإكمال اللعب.

ق20 تغيير اضطراري لنادي النصر بخروج سامي النجعي للإصابة ودخول أيمن يحيى

ق7 سيطرة من لاعبي النصر على مجريات المباراة ولكن دون خطورة حقيقية

انطلاق المباراة

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اتحاد جدة × ضمك

نهاية المباراة

ق87 أحمد حجازي يسجل الهدف الثالث لنادي الاتحاد من ضربة رأسية قوية بعد عرضية عبد العزيز البيشي

ق73 بطاقة حمراء في وجه أحمد باحسين لاعب الاتحاد بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية

انطلاق الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق39 بطاقة صفراء في وجه بدر منشي لاعب ضمك

ق37 رومارينيو يسجل الهدف الثاني لنادي الاتحاد بعدما سدد ركلة جزاء ناجحة

ق18 بطاقة صفراء في وجه أحمد شراحيلي مدافع نادي الاتحاد

ق14 برونو هنريكي يسجل الهدف الأول لنادي الاتحاد بعد تمريرة رومارينيو

ق5 ضغط مبكر من هجوم اتحاد جدة على مرمى ضمك

انطلاق المباراة