استراحة الدوري السعودي-الاتحاد (2)-(0) ضمك.. النصر (1)-(0) العدالة.. نهاية الشوط الأول

يستضيف اتحاد جدة بقيادة طارق حامد وأحمد حجازي منافسه ضمك على مدينة الملك عبد الله الرياضية ضمن الجولة 22 من دوري روشن السعودي.

فيما يحل النصر بقيادة كريستيانو رونالدو ضيفا على العدالة ضمن منافسات الجولة 22 من دوري روشن.

FilGoal.com يقدم تغطية حية ومباشرة لمباراتي النصر والعدالة واتحاد جدة وضمك.

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نهاية الشوط الأول

ق40 الهدف الأول لصالح النصر عن طريق كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء وضعها أرضية قوية على يمين حارس المرمى الذي فشل في إبعادها

ق29 عبدالرحمن غريب يفشل في تسجيل أول الأهداف بعد انفراد صريح بالمرمى بعد تمريرة من تاليسكا يستلمها غريب ويدخل منطقة الجزاء ليسدد ضعيفة يمسكها حارس العدالة بسهولة

ق27 مياتوفيتش حارس العدالة كاد أن يتسبب في هدف قاتل بعدما حاول مراوغة رونالدو لكن الكرة تصطدم في قدمه الثانية ليقوم بتشتيتها قبل أن يصل إليها رونالدو

ق23 مطالبات من لاعبي نادي النصر بوجود خطأ لصالح رونالدو من مكان خطير على حدود منطقة الجزاء لكن حكم المباراة يأمر بإكمال اللعب.

ق20 تغيير اضطراري لنادي النصر بخروج سامي النجعي للإصابة ودخول أيمن يحيى

ق7 سيطرة من لاعبي النصر على مجريات المباراة ولكن دون خطورة حقيقية

انطلاق المباراة

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اتحاد جدة × ضمك

ق39 بطاقة صفراء في وجه بدر منشي لاعب ضمك

ق37 رومارينيو يسجل الهدف الثاني لنادي الاتحاد بعدما سدد ركلة جزاء ناجحة

ق18 بطاقة صفراء في وجه أحمد شراحيلي مدافع نادي الاتحاد

ق14 برونو هنريكي يسجل الهدف الأول لنادي الاتحاد بعد تمريرة رومارينيو

ق5 ضغط مبكر من هجوم اتحاد جدة على مرمى ضمك

انطلاق المباراة