تشكيل المصري - دغموم والجلاسي يقودان الهجوم ضد الزمالك

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 - 20:48

كتب : FilGoal

المصري وإنبي

أعلن حسام حسن مدرب المصري تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد الزمالك.

ويلتقي المصري مع الزمالك على ملعب برج العرب في الجولة الـ 22 من الدوري المصري الممتاز.

وشهد تشكيل المصري مشاركة حسين السيد وعمرو السعداوي سويا في التشكيل الأساسي.

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ويلعب عبد اللطيف جريندو في خط الهجوم بجوار إلياس الجلاسي وعبد الرحيم دغموم.

وجاء تشكيل المصري بالكامل كالتالي:

الحارس: عصام ثروت.

الدفاع: حسين السيد – عماد أبو بكر – إسلام أبو سليمة – أحمد عماد.

الوسط: عمرو سعداوي – عمرو موسى – إسلام عطية.

الهجوم: إلياس الجلاصي – محمد عبد اللطيف جريندو – عبد الرحيم دغموم.

وجاءت دكة البدلاء كالتالي:

حارس: محمود جاد.

الدفاع: كريم العراقي – إسلام المزين.

الوسط: محمد حسن الفيومي – حسام جريشة – حسن علي – رجب عمران.

الهجوم: عبده يحيى – أنتوني أكبوتو.

ويحتل المصري المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة بينما يحتل الزمالك المركز الخامس برصيد 33 نقطة.

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