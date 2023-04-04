التشكيل - رشيد أساسي مع الداخلية.. وسيف تيري يقود فاركو في غياب ثنائي الهجوم

يقود النيجيري أحمد رشيد هجوم الداخلية في مواجهة فاركو في الجولة 23 من الدوري المصري.

في المقابل يبدأ السوداني سيف تيري في هجوم فاركو.

ويغيب عمرو جمال وشكري نجيب عن قائمة فاركو.

وجاء تشكيل الداخلية:

حراسة المرمى: عماد السيد

الدفاع: كريم يحيى - محمد نجيب – كمال أبو الفتوح – أحمد سيد عبد النبي

الوسط: كليتشي شيميزين – سمير فكري – آلا كيامبادي – عبد العزيز سيد – كريستوفر جون

الهجوم: أحمد رشيد

وجاء تشكيل فاركو:

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"

الدفاع: أحمد البحراوي – عبد الله بكري - رامي صبري – جيفرسون إينكادا

الوسط: عزمي غومة - محمود حمادة – كينجسلي سوكاري – رزقي حمرون

الهجوم: سيف تيري – علي بهيج

ويحتل فاركو المركز الثامن برصيد 28 نقطة.

فيما يحتل الداخلية برصيد 20 نقطة المركز الخامس عشر.