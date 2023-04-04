التشكيل - ثنائي في هجوم أسوان.. وبواتينج يقود سموحة بدلا من حسام حسن

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 - 20:39

كتب : FilGoal

محمد حمدي زكي من مباراة سموحة وأسوان

يقود محمد حمدي زكي وديلسون كاموني هجوم أسوان في مواجهة سموحة بالجولة 23 من الدوري المصري.

في المقابل يبدأ التونسي مالك بعيوي في وسط سموحة ضد زهرة الجنوب.

ويبدأ بنيامين بواتينج في الهجوم لتعويض غياب حسام حسن.

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وجاء تشكيل أسوان:

حراسة المرمى: عمرو حسام

الدفاع: علي فتحي - أحمد فتحي "كاستيلو" – إسلام صلاح – محمد مصطفى

الهجوم: مصطفى عبد الرسول – عماد فتحي – أحمد خالد – محمد المرسي

الهجوم: محمد حمدي زكي – ديلسون كاموني

وجاء تشكيل سموحة:

حراسة المرمى: عمر صلاح

الدفاع: أحمد جمال – بركات حجاج – أحمد شوشة – محمد نادي

الوسط: محمود حليمو – مالك بعيوي

أمامهما: محمد عصام – حسين فيصل – مصطفى سعد

الهجوم: بنيامين بواتينج

ويحتل سموحة المركز الـ 11 برصيد 27 نقطة.

فيما يحتل أسوان المركز الثاني عشر برصيد 26 نقطة.

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