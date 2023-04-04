رونالدو يقود هجوم النصر أمام العدالة.. ولويز جوستافو أساسي

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 - 20:35

كتب : FilGoal

طارق حامد - كريستيانو رونالدو

يقود كريستيانو رونالدو تشكيل النصر الأساسي أمام العدالة ضمن الجولة 22 من دوري روشن السعودي.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 49 نقطة خلف الاتحاد متصدر الترتيب برصيد 50 نقطة.

وأعلن رودي جارسيا مدرب النصر تشكيل فريقه لمواجهة العدالة، إذ يعتمد المدرب الفرنسي على الثنائي أندرسون تاليسكا ورونالدو في هجوم الفريق.

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وجاء تشكيل رودي جارسيا مدرب النصر:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: سلطان الغنام - ألفارو جونزاليس - عبد الإله العمري - جيسلان كونان

خط الوسط: لويز جوستافو – سامي النجعي - عبد الله الخيبري

الهجوم: عبد الرحمن غريب - أندرسون تاليسكا - كريستيانو رونالدو.

كريستيانو رونالدو النصر العدالة
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