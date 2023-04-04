التشكيل – ثنائيات هجومية في لقاء إنتر ويوفنتوس خلال نصف نهائي كأس إيطاليا

يحل إنتر ضيفا على يوفنتوس في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا 2022-2023 على ملعب أليانز ستيديوم.

ويبدأ أنخيل دي ماريا ودوشان فلاهوفيتش في هجوم يوفنتوس.

في المقابل يبدأ دين دجيكو ولاوتارو مارتينيز في هجوم إنتر.

وجاء تشكيل يوفنتوس:

حراسة المرمى: ماتيا بيرين

الدفاع: فيدريكو جاتي – بريمير – دانيلو

الوسط: فيليب كوستيتش – أدريان رابيو – مانويل لوكاتيلي – نيكولو فاجيولي – خوان كوادرادو

الهجوم: أنخيل دي ماريا – دوشان فلاهوفيتش

فيما جاء تشكيل إنتر:

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش

الدفاع: أليساندرو باستوني – فرانشيسكو أتشيربي – دانيلو دامبروزيو

الوسط: ماتيو دارميان – هنريك ميختاريان – مارسيلو بروزوفيتش – نيكولو باريلا – فيديريكو ديماركو

الهجوم: إدين دجيكو – لاوتارو مارتينيز

ويحمل إنتر لقب كأس إيطاليا عن الموسم الماضي بعد الفوز على يوفنتوس في المباراة النهائية.