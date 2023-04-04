التشكيل – ثنائيات هجومية في لقاء إنتر ويوفنتوس خلال نصف نهائي كأس إيطاليا
الثلاثاء، 04 أبريل 2023 - 20:30
كتب : FilGoal
يحل إنتر ضيفا على يوفنتوس في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا 2022-2023 على ملعب أليانز ستيديوم.
ويبدأ أنخيل دي ماريا ودوشان فلاهوفيتش في هجوم يوفنتوس.
في المقابل يبدأ دين دجيكو ولاوتارو مارتينيز في هجوم إنتر.
وجاء تشكيل يوفنتوس:
حراسة المرمى: ماتيا بيرين
الدفاع: فيدريكو جاتي – بريمير – دانيلو
الوسط: فيليب كوستيتش – أدريان رابيو – مانويل لوكاتيلي – نيكولو فاجيولي – خوان كوادرادو
الهجوم: أنخيل دي ماريا – دوشان فلاهوفيتش
فيما جاء تشكيل إنتر:
حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش
الدفاع: أليساندرو باستوني – فرانشيسكو أتشيربي – دانيلو دامبروزيو
الوسط: ماتيو دارميان – هنريك ميختاريان – مارسيلو بروزوفيتش – نيكولو باريلا – فيديريكو ديماركو
الهجوم: إدين دجيكو – لاوتارو مارتينيز
ويحمل إنتر لقب كأس إيطاليا عن الموسم الماضي بعد الفوز على يوفنتوس في المباراة النهائية.