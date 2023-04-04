حجازي وطارق حامد يقودان تشكيل اتحاد جدة أمام ضمك
الثلاثاء، 04 أبريل 2023 - 20:25
كتب : FilGoal
أعلن البرتغالي نونو سانتو مدرب اتحاد جدة عن تشكيل فريقه لمواجهة ضمك ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري السعودي للمحترفين.
وشهد التشكيل مشاركة الثنائي المصري طارق حامد وأحمد حجازي بصفة أساسية مع الفريق.
ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 50 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن النصر.
وجاء تشكيل الاتحاد لمواجهة النصر كالتالي:
حراسة المرمى: مارسيلو جروهي
خط الدفاع: مد الله العليان - أحمد حجازي - أحمد شراحيلي- أحمد بامسعود
خط الوسط: طارق حامد - برونو هنريكي - عبد العزيز البيشي - إيجور كورنادو
الهجوم: رومارينيو - عبد الرزاق حمدالله.
نرشح لكم
استراحة الدوري السعودي-الاتحاد (2)-(0) ضمك.. النصر (1)-(0) العدالة.. نهاية الشوط الأول رونالدو يقود هجوم النصر أمام العدالة.. ولويز جوستافو أساسي عكاظ: الهلال قدم عرضا يلبي كافة مطالب ميسي.. ورومانو يكشف التفاصيل صديقة كريستيانو تكشف حقيقة تعرض أطفالها للضرب في المدرسة بالسعودية تقرير: النصر السعودي يغير اسم ملعبه مقابل 15 مليون دولار الدوري السعودي - رفض استئناف النصر ضد كنو الدوري السعودي – نفاد تذاكر مباراة النصر والعدالة قبل 72 ساعة من موعدها رئيس اتحاد جدة يعلق على مفاوضات دي ماريا