حجازي وطارق حامد يقودان تشكيل اتحاد جدة أمام ضمك

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 - 20:25

كتب : FilGoal

طارق حامد يحتفل مع حجازي بهدف اتحاد جدة

أعلن البرتغالي نونو سانتو مدرب اتحاد جدة عن تشكيل فريقه لمواجهة ضمك ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري السعودي للمحترفين.

وشهد التشكيل مشاركة الثنائي المصري طارق حامد وأحمد حجازي بصفة أساسية مع الفريق.

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 50 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن النصر.

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وجاء تشكيل الاتحاد لمواجهة النصر كالتالي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: مد الله العليان - أحمد حجازي - أحمد شراحيلي- أحمد بامسعود

خط الوسط: طارق حامد - برونو هنريكي - عبد العزيز البيشي - إيجور كورنادو

الهجوم: رومارينيو - عبد الرزاق حمدالله.

اتحاد جدة ضمك
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