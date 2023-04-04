حجازي وطارق حامد يقودان تشكيل اتحاد جدة أمام ضمك

أعلن البرتغالي نونو سانتو مدرب اتحاد جدة عن تشكيل فريقه لمواجهة ضمك ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري السعودي للمحترفين.

وشهد التشكيل مشاركة الثنائي المصري طارق حامد وأحمد حجازي بصفة أساسية مع الفريق.

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 50 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن النصر.

وجاء تشكيل الاتحاد لمواجهة النصر كالتالي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: مد الله العليان - أحمد حجازي - أحمد شراحيلي- أحمد بامسعود

خط الوسط: طارق حامد - برونو هنريكي - عبد العزيز البيشي - إيجور كورنادو

الهجوم: رومارينيو - عبد الرزاق حمدالله.