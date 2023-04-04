عكاظ: الهلال قدم عرضا يلبي كافة مطالب ميسي.. ورومانو يكشف التفاصيل

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 - 20:15

كتب : محمود حمدي

ليونيل ميسي - الهلال

قدم نادي الهلال عرضا رسميا للتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية.

وينتهي تعاقد ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأي فريق بداية من الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة "عكاظ" فإن الهلال قدم عرضا رسميا خلال الساعات الماضية لضم ليونيل ميسي في الصيف المقبل.

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وأوضحت التقارير أن عرض الهلال تضمن كافة المزايا المقررة للاعب ولبى كافة مطالب النجم الأرجنتيني.

وأشارت التقارير إلى أن الهلال ينتظر الرد النهائي من ميسي بشأن الانتقال لصفوفه بداية من الموسم المقبل.

في المقابل كشف فابريزو رومانو الصحفي الإيطالي المختص بأخبار الانتقالات، عن وصول عرض الهلال للتعاقد مع ميسي إلى 400 مليون يورو سنويا.

إذاعة راديو مونت كارلو الفرنسية أشارت إلى أن ميسي قد قرر الرحيل عن باريس سان جيرمان بنهاية عقده الذي يمتد حتى نهاية الموسم.

أسباب رحيل ميسي تأتي بسبب الأداء الذي يقدمه مؤخرا برفقة النادي وضغطه من أجل الحصول على عقد أفضل ورفضه لتخقيض عقده.

باريس سان جيرمان يرغب في تقليل عقد النجم الأرجنتيني بسبب تجنب التعرض لعقوبات بسبب قوانين اللعب المالي النظيف.

وانضم ميسي لباريس سان جيرمان في بداية الموسم الماضي موقعا على عقد لمدة موسمين مع خيار التجديد لموسم إضافي.

ولعب ميسي مع باريس سان جيرمان في 67 مباراة وخلالهم سجل 29 هدفا صع 32.

وتوج ميسي مع الفريق بلقب الدوري الفرنسي وكأس السوبر الفرنسي.

ليونيل ميسي الهلال السعودي
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