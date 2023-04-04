تشكيل الزمالك – عمر جابر أساسي أمام المصري.. ومنسي يقود الهجوم
الثلاثاء، 04 أبريل 2023 - 20:00
كتب : إبراهيم رمضان
يقود ناصر منسي هجوم فريقه الزمالك أمام المصري في الدوري، ويشارك عمر جابر بشكل أساسي في مركز الظهير الأيمن.
ويلعب الزمالك ضد المصري في المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة 22 من الدوري والتي تقام في استاد برج العرب.
وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:
المرمى: محمد صبحي
الدفاع: عمر جابر – محمود حمدي "الونش" – محمود شبانة – عبد الله جمعة
الوسط: محمد أشرف – سيف جعفر – أحمد سيد "زيزو"
الهجوم: مصطفى شلبي – ناصر منسي – أحمد بلحاج
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:
محمد عواد – محمد طارق – محمد حسام "بيسو" – عبد الله محمد – حاتم سكر – شيكابالا – يوسف أسامة – سيد عبد الله – إبراهيما نداي
ويحتل الزمالك المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة، ويأتي المصري في المركز التاسع برصيد 28 نقطة.
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