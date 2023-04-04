راديو مونت كارلو: ميسي سيرحل عن باريس سان جيرمان بنهاية الموسم

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 - 19:57

كتب : FilGoal

ميسي

كشفت إذاعة راديو مونت كارلو الفرنسية عن موقف ليونيل ميسي من الاستمرار مع فريق باريس سان جيرمان.

ليونيل ميسي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وأشارت الإذاعة إلى أن ميسي قد قرر الرحيل عن باريس سان جيرمان بنهاية عقده الذي يمتد حتى نهاية الموسم.

أسباب رحيل ميسي تأتي بسبب الأداء الذي يقدمه مؤخرا برفقة النادي وضغطه من أجل الحصول على عقد أفضل ورفضه لتخقيض عقده.

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باريس سان جيرمان يرغب في تقليل عقد النجم الأرجنتيني بسبب تجنب التعرض لعقوبات بسبب قوانين اللعب المالي النظيف.

وفقا للإذاعة فإن ميسي لديه وجهيتن فقط إذا تأكد رحيله عن الفريق وهو العودة إلى برشلونة أو الذهاب للدوري الأمريكي وتحديد من بوابة فريق إنتر ميامي.

وانضم ميسي لباريس سان جيرمان في بداية الموسم الماضي موقعا على عقد لمدة موسمين مع خيار التجديد لموسم إضافي.

ولعب ميسي مع باريس سان جيرمان في 67 مباراة وخلالهم سجل 29 هدفا صع 32.

وتوج ميسي مع الفريق بلقب الدوري الفرنسي وكأس السوبر الفرنسي.

ليونيل ميسي باريس سان جيرمان
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