أحمد عبد القادر: كولر يعامل كل اللاعبين بنفس الطريقة.. ولا أعتقد أن ألعب لـ الزمالك
الثلاثاء، 04 أبريل 2023 - 19:39
كتب : FilGoal
أكد أحمد عبد القادر لاعب الأهلي على أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق يتعامل مع كل لاعبي الفريق بشكل مميز.
أحمد عبد القادر
النادي : الأهلي
وقال عبد القادر عبر برنامج رامز نيفير إيند عبر قناة إم بي سي مصر: "مارسيل كولر يتعامل مع كل اللاعبين بنفس الطريقة".
وبسؤاله من هو الأفضل كولر أم بيتسو موسيماني: "كل منهما مدرب مميز".
وبسؤاله هل من الممكن أن تلعب للزمالك رد قائلا: "لا أعتقد ذلك.. تعاقدي ممتد مع الأهلي وأنا من عائلة أهلاوية بالكامل".
وأعلن النادي الأهلي قبل أيام توقيع عقوبة مالية على أحمد عبد القادر لاعب الفريق.
وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي: "قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي توقيع عقوبة مالية كبيرة على اللاعب أحمد عبد القادر نظرا لما بدر منه".
نرشح لكم
تشكيل الزمالك – عمر جابر أساسي أمام المصري.. ومنسي يقود الهجوم العامري: من حق الجمهور أن يحزن بشأن فريق كرة اليد.. وسأظل مساندا لـ الخطيب محامي السعيد لـ في الجول: حصلنا على حكم ببطلان قرار مركز التسوية وغرامة الـ2 مليون دولار في الجول يكشف الأسماء الأقرب لتشكيل الجهاز الفني الجديد للزمالك العامري فاروق: الأهلي يدرس ملف ما يحدث من الهلال السوداني.. سيكون لنا رد فعل ولن نسكت الاتحاد السكندري يعلن تمديد تعاقد زوران النحاس: نعلم أهمية مواجهة أهلي طرابلس.. وهدف طلائع الجيش تسجيل الأهداف رسالة من كولر لـ جماهير الأهلي بعد "الأجواء الخيالية" أمام الهلال