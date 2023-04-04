أحمد عبد القادر: كولر يعامل كل اللاعبين بنفس الطريقة.. ولا أعتقد أن ألعب لـ الزمالك

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 - 19:39

كتب : FilGoal

أحمد عبد القادر مع مارسيل كولر

أكد أحمد عبد القادر لاعب الأهلي على أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق يتعامل مع كل لاعبي الفريق بشكل مميز.

وقال عبد القادر عبر برنامج رامز نيفير إيند عبر قناة إم بي سي مصر: "مارسيل كولر يتعامل مع كل اللاعبين بنفس الطريقة".

وبسؤاله من هو الأفضل كولر أم بيتسو موسيماني: "كل منهما مدرب مميز".

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وبسؤاله هل من الممكن أن تلعب للزمالك رد قائلا: "لا أعتقد ذلك.. تعاقدي ممتد مع الأهلي وأنا من عائلة أهلاوية بالكامل".

وأعلن النادي الأهلي قبل أيام توقيع عقوبة مالية على أحمد عبد القادر لاعب الفريق.

وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي: "قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي توقيع عقوبة مالية كبيرة على اللاعب أحمد عبد القادر نظرا لما بدر منه".

الأهلي كولر أحمد عبد القادر
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