سبق له العمل في الزمالك.. السكة الحديد يتعاقد مع مدرب أحمال يوناني

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 - 17:32

كتب : FilGoal

لوكاس زينيو

أعلن نادي السكة الحديد وصول لوكاس زينيو مدرب الأحمال اليوناني الجديد للفريق إلى القاهرة.

وأشار النادي إلى أن زينيو سيبدأ مهمته مع الفريق بداية من الغد.

وجاء التعاقد مع زينيو بناء على طلب أمير عزمي مجاهد المدير الفني للفريق والذي رشحه للتواجد مع الفريق.

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ويبلغ زينيو من العمر 47 عاما ويحمل الجنسيتين القبرصية واليونانية وسبق له العمل في مصر ضمن الجهاز الفني لكريستيان جروس مع الزمالك.

وعمل زينيو سابقا في الدوري اليوناني كما درس في ألمانيا واليونان وسبق له العمل أيضا مع 6 فرق من الدوري القبرصي.

السكة الحديد لوكاس زينيو
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