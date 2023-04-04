سلة – الموافقة على حضور 1000 مشجه لنصف نهائي دوري السوبر المصري

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 - 16:58

كتب : FilGoal

الأهلي ضد الزمالك - كرة سلة

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة إقامة نصف نهائي دوري السوبر المصري بحضور جماهيري.

وأشار الاتحاد إلى أنه حصل على الموافقة على حضور 500 مشجع لكل فريق.

وسيتم طرح التذاكر عبر شركة تذكرتي مقابل 50 جنيها.

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وتستضيف صالة برج العرب منافسات نصف النهائي للرجال خلال الفترة ما بين 6 إلى 13 إبريل الجاري.

ويقام نصف النهائي بنظام Best Of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يتأهل إلى المباراة النهائية.

ويلعب الاتحاد السكندري ضد سموحة، بينما المواجهة الأخرى تجمع بين الأهلي والزمالك.

وتنطلق منافسات نصف النهائي يوم الخميس المقبل وتختتم يوم 13 أبريل الجاري إذا تم الاحتكام لمباراة فاصلة.

وجاء موعد مباريات نصف النهائي كالآتي:

الخميس 6 أبريل

الاتحاد × سموحة (9:00 مساء)

الأهلي ×الزمالك (11:00 مساء)

السبت 8 أبريل

الأهلي × الزمالك (9:00 مساء)

الاتحاد × سموحة (11:00 مساء)

الإثنين 10 أبريل

سموحة × الاتحاد (9:00 مساء)

الزمالك × الأهلي (11:00 مساء)

الأربعاء 12 أبريل (حال الحاجة إليها)

الزمالك × الأهلي (9:00 مساء)

سموحة × الاتحاد (11:00 مساء)

الخميس 13 أبريل (حال الحاجة إليها)

الأهلي × الزمالك (9:00 مساء)

الاتحاد × سموحة (11:00 مساء)

الأهلي الزمالك كرة سلة دوري السوبر المصري
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