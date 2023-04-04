محامي السعيد لـ في الجول: حصلنا على حكم ببطلان قرار مركز التسوية وغرامة الـ2 مليون دولار

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 - 16:54

كتب : حامد وجدي

عبد الله السعيد - بيراميدز وغزل المحلة

كشف هاني زهران محامي عبد الله السعيد لاعب بيراميدز عن إصدار محكمة استئناف القاهرة حكما في قضية اللاعب مع النادي الأهلي.

وقال هاني زهران لـFilGoal.com: "محكمة استئناف القاهرة أصدرت صباح اليوم حكمها يقضي ببطلان حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي الصادر ضد اللاعب عبد الله السعيد في الدعوى المرفوعة ضده من قبل النادي الأهلي".

وأضاف "وإلغاء الحكم بإلزام اللاعب بتعويض النادي الأهلي بمبلغ 2 مليون دولار".

أخبار متعلقة:
عبد الله السعيد: بيراميدز يلعب على كل البطولات.. ويجب التركيز أمام الأهلي هاني سعيد: "زعلان" من عبد الظاهر السقا.. ولم نطلب تحكيما أجنبيا لنهائي الكأس

وكان عبد الله السعيد قد تقدم بشكوى امام المحكمة الرياضية ضد قرار تغريمه والحجز على ممتلكاته لصالح الأهلي، والذي صدر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي.

وطالب اللاعب بإلغاء الحكم السابق بتغريمه 2 مليون دولار وتجميد أصوله، والذي صدر بدعوى خرقه لبنود التعاقد.

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية تخويل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية سلطة إصدار لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي.

وفي الإطار ذاته رفضت المحكمة الفيدرالية السويسرية طعن النادي الأهلي بعدم اختصاص المحكمة الرياضية "كاس" بنظر قضية عبد الله السعيد لاعب بيراميدز في الرابع من يناير الماضي.

عبد الله السعيد الأهلي بيراميدز
نرشح لكم
العامري: من حق الجمهور أن يحزن بشأن فريق كرة اليد.. وسأظل مساندا لـ الخطيب في الجول يكشف الأسماء الأقرب لتشكيل الجهاز الفني الجديد للزمالك العامري فاروق: الأهلي يدرس ملف ما يحدث من الهلال السوداني.. سيكون لنا رد فعل ولن نسكت الاتحاد السكندري يعلن تمديد تعاقد زوران النحاس: نعلم أهمية مواجهة أهلي طرابلس.. وهدف طلائع الجيش تسجيل الأهداف رسالة من كولر لـ جماهير الأهلي بعد "الأجواء الخيالية" أمام الهلال الزمالك ضد المصري - الأبيض للحاق بالمربع الذهبي.. وحسام حسن يسعى لفك العقدة مدرب الزمالك - هيرليتش المتمرد.. استفز أوليفير كان ودرب توني كروس وتغلب على المرض
أخر الأخبار
العامري: من حق الجمهور أن يحزن بشأن فريق كرة اليد.. وسأظل مساندا لـ الخطيب 2 دقيقة | الكرة المصرية
سلة – الموافقة على حضور 1000 مشجه لنصف نهائي دوري السوبر المصري 7 دقيقة | كرة سلة
محامي السعيد لـ في الجول: حصلنا على حكم ببطلان قرار مركز التسوية وغرامة الـ2 مليون دولار 11 دقيقة | الكرة المصرية
في الجول يكشف الأسماء الأقرب لتشكيل الجهاز الفني الجديد للزمالك 51 دقيقة | الكرة المصرية
العامري فاروق: الأهلي يدرس ملف ما يحدث من الهلال السوداني.. سيكون لنا رد فعل ولن نسكت 53 دقيقة | الكرة المصرية
جمباز - وادي دجلة يشيد بميدالية يحيى زكريا التاريخية في بطولة العالم للناشئين ساعة | رياضات أخرى
رئيس نابولي ينتقد اعتراض الجماهير على أسعار تذاكر لقاء ميلان في دوري الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
استعدادا لأمم إفريقيا.. معسكر للمنتخب الأولمبي في شهر إبريل ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 السنغال تودع في 10 دقائق.. وفشل الكاميرون والجزائر ونيجيريا في التأهل لإفريقيا تحت 23 عاما 2 الأهلي يعلن عقوبة مالية كبيرة على أحمد عبد القادر 3 كولر: لم أشاهد من قبل أعداد جمهور الأهلي الكبيرة.. وهذا ما حدث مع عبد القادر بعد المباراة 4 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول موقف فيوتشر بعد شكوى بيراميدز