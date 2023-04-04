محامي السعيد لـ في الجول: حصلنا على حكم ببطلان قرار مركز التسوية وغرامة الـ2 مليون دولار

كشف هاني زهران محامي عبد الله السعيد لاعب بيراميدز عن إصدار محكمة استئناف القاهرة حكما في قضية اللاعب مع النادي الأهلي.

وقال هاني زهران لـFilGoal.com: "محكمة استئناف القاهرة أصدرت صباح اليوم حكمها يقضي ببطلان حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي الصادر ضد اللاعب عبد الله السعيد في الدعوى المرفوعة ضده من قبل النادي الأهلي".

وأضاف "وإلغاء الحكم بإلزام اللاعب بتعويض النادي الأهلي بمبلغ 2 مليون دولار".

وكان عبد الله السعيد قد تقدم بشكوى امام المحكمة الرياضية ضد قرار تغريمه والحجز على ممتلكاته لصالح الأهلي، والذي صدر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي.

وطالب اللاعب بإلغاء الحكم السابق بتغريمه 2 مليون دولار وتجميد أصوله، والذي صدر بدعوى خرقه لبنود التعاقد.

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية تخويل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية سلطة إصدار لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي.

وفي الإطار ذاته رفضت المحكمة الفيدرالية السويسرية طعن النادي الأهلي بعدم اختصاص المحكمة الرياضية "كاس" بنظر قضية عبد الله السعيد لاعب بيراميدز في الرابع من يناير الماضي.