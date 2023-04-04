في الجول يكشف الأسماء الأقرب لتشكيل الجهاز الفني الجديد للزمالك

اقترب الزمالك من الإعلان عن المدرب الجديد للفريق خلفا لجوسفالدو فيريرا الذي رحل عقب الخسارة من شباب بلوزداد والإقصاء من دوري أبطال إفريقيا.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك بات قريبا من الاتفاق مع هايكو هيرليتش المدرب الألماني ليقود الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويكشف FilGoal.com الأسماء الأقرب لتشكيل الجهاز الفني الجديد للزمالك.

هايكو هيرليتش.. مدير فني ويعاونه ثلاث مساعدين أجانب (مدرب مساعد – مخطط أحمال – محلل أداء).

عبد الواحد السيد.. مدير الكرة.

حسين ياسر المحمدي.. مدرب عام.

أحمد مجدي... مدرب مساعد.

محمد عبد المنصف.. مدرب الحراس

وعلم FilGoal.com أن الزمالك لم يستقر على وجود مدرب مصري واحد أو إثنين ليعاون كمدرب مساعد وسيتحدد القرار النهائي خلال الساعات المقبلة.

ويقود الفريق حاليا أحمد عبد المقصود بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني جديد.

وقد يتم ترشيح اسم جديد من المصريين لتولي منصب المدرب المساعد لهيرليتش في الجهاز الفني.

ويلعب الزمالك مساء اليوم مع المصري على ملعب برج العرب في الجولة الـ 22 من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك حاليا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن الاتحاد صاحب المركز الرابع.

وكان الزمالك قد أقصي من كأس الرابطة المصري ودوري أبطال إفريقيا.