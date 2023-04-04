العامري فاروق: الأهلي يدرس ملف ما يحدث من الهلال السوداني.. سيكون لنا رد فعل ولن نسكت

كشف العامري فاروق نائب رئيس الأهلي عن أن النادي الأحمر يدرس حاليا الملف الخاص بما يحدث من جانب الهلال السوداني خلال الفترة الماضية وأثناء مواجهة الفريقين في دوري أبطال إفريقيا.

وقال العامري فاروق عبر إذاعة الشباب والرياضة: "حدثت مجموعة من المواقف للأهلي في السودان غير إيجابية بداية من طريقة استقبال الفريق هناك وهجوم الجماهير والاعتداء على بعض لاعبي الأهلي عقب المباراة، وهذه ليست العلاقة بين مصر والسودان أو الأهلي والهلال".

وأضاف "صفحات الهلال قبل المباراة كانت تقول أشياء غريبة وتخاطب الأندية في مصر وتخطط لوقوع فتنة وهذا الملف بالكامل بعيد تماما عن الرياضة وانتقل إلى الجانب السياسي".

وواصل "هناك أشياء يجب على مسؤولي الهلال السوداني أن يدركوها، لأنهم اصطحبوا بعض الأطفال وأرادوا جلوسهم في المقصورة الرئيسية وهذا بعيد تماما عن بروتوكول المباريات لأن الشخصيات الهامة فقط هي من تجلس في المقصورة الرئيسية".

وأكد "الأهلي يدرس ملف ما يحدث من الهلال السوداني بشكل جيد جدا خلال الفترة الحالية وسيكون لنا رد فعل ولن نسكت على ما يحدث".

وأوضح "طلبنا خفض سعر التذكرة في مباراة الأهلي والهلال وهذه خسارة لشركة تذكرتي ولذلك كان يجب أن نشكرهم وكذلك شكر شركة استادات ووزارة الداخلية ووزارة الرياضة".

وعن محمود الخطيب رئيس النادي قال: "حالة الخطيب الصحية جيدة جدا وفي الأيام القليلة المقبلة سيعود للظهور في مقر النادي الأهلي قبل أن يسافر في رحلة علاج خارجية".

وانتقل للحديث عن اقتراب الموعد النهائي لدفع غرامة كهربا قائلا: "إن شاء الله خير.. كهربا لاعب مميز ومؤثر وفي الفترة الماضية يسير بخطى ثابتة ويستحق دعم النادي الأهلي".

وأشار "ما تم تداوله عقب مباراة صنداونز بتوقيع عقوبة مالية على اللاعبين ورفعها بعد مباراة الهلال غير صحيح، هناك لائحة خاصة بالفريق بها بعض المكافآت وبعض العقوبات في حالات محددة".

وفسر "لائحة الأهلي بها حوافز للفريق وفي حالة تحقيق الهدف منها وهو حصد لقب إفريقيا وقتها يتم رفع العقوبات السابقة".

وأردف "الأهلي دخل مباراة صنداونز بكامل تركيزه ولكن ظروف المباراة أدت إلى الخسارة بخماسية وفي النهاية الفريق استطاع لم الشمل سريعا والفوز على القطن والهلال وتسجيل 7 أهداف في مباراتين وحسم التأهل".

وأتم تصريحاته "الإعلان عن توقيع غرامة على أحمد عبد القادر كان له هدف محدد لأن اللاعب يبني شخصية في الأهلي ولا يجب أن يكون هناك نقاط سلبية في تاريخه".