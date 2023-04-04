جمباز - وادي دجلة يشيد بميدالية يحيى زكريا التاريخية في بطولة العالم للناشئين

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 - 15:46

كتب : FilGoal

يحيى زكريا - جمباز

أشاد نادي وادي دجلة بتتويج لاعبه يحيى زكريا مع منتخب مصر في بطولة العالم للجمباز للناشئين.

وحقق يحيى زكريا الميدالية البرونزية مع منتخب مصر على جهاز المتوازي ببطولة العالم للناشئين.

وأقيمت بطولة العالم لناشئين الجمباز في مدينة أنطاليا التركية بمشاركة 36 منتخبا.

أخبار متعلقة:
أولمبياد طوكيو 2020 - ملك حمزة تودع منافسات جمباز ترامبولين في مشاركة تاريخية جمباز إيقاعي - مصر تحصد 30 ميدالية متنوعة ببطولة إفريقيا بالفيديو #في_الأولمبياد - إصابة مروعة +21.. كسر ساق لاعب جمباز فرنسا جمباز إيقاعي – ياسمين رستم تنهي التصفيات في المركز قبل الأخير

وحقق زكريا الميدالية البرونزية بعد تحقيق 13.7 ألف نقطة بفارق ضئيل عن صاحبي المركزين الأول والثاني.

وبات يحيى زكريا أول مصري يحصد البرونزية ببطولة العالم لناشئين الجمباز وهي أعلى ميدالية حققتها مصر في تاريخ مشاركتها بالنسخ الماضية.

وأشار نادي وادى دجلة إلى أنه تم تجهيز اللاعب يحيي محمد زكريا، منذ انضمامه لصفوفها وهو في عمر 7 سنوات ليصبح بطل عالمي بلعبة الجمباز الفني من خلال توفير أفضل جهاز فني لتطوير مستواه.

وأشرف علي تدريب بطلنا جهاز فني قوي بقيادة رؤوف عبد الكريم - رئيس الجهاز الفني للجمباز بأندية وادي دجلة، ليتوج اللاعب مع النادي بالميداليتين الذهبية والفضية ببطولة الجمهورية للدرجة الثانية (الناشئين) في موسم 2021/2022، وفي الموسم التالي حقق 3 ميداليات ذهبية وفضية ليستحق الانضمام إلى منتخب الناشئين منذ عامين ونصف.

واستطاع يحيي محمد زكريا، صاحب الـ17 سنة، في التتويج مع المنتخب الوطني للجمباز بالعديد من الميداليات في منافسات قارية ودولية أبرزها الفوز بالميداليتين الذهبية والفضية في بطولة البحر المتوسط للجمباز للناشئين، و3 ميداليات ذهبية في البطولة الأفريقية للجمباز الفني للناشئين، وأخيرًا برونزية كأس العالم للجمباز للناشئين.

وادي دجلة جمباز يحيى زكريا
نرشح لكم
كرة يد - الاتحاد يعلن تعديلا في موعد مواجهة القمة بين الزمالك والأهلي ألعاب الصالات - 22 مواجهة قمة محتملة بين الأهلي والزمالك في أبريل تنس - نادال ينسحب من بطولة مونت كارلو.. وألكاراز يلحق به كرة يد - الأهلي يعلن عن موعد قرعة بطولات إفريقيا كرة يد - الأهلي يطلق مسابقة لاختيار شعار بطولات إفريقيا كرة سلة - صالة برج العرب تستضيف نصف نهائي دوري سوبر الرجال كرة سلة - إعلان جدول ربع نهائي دوري السيدات كرة يد - الكشف عن جدول المرحلة الختامية من دوري السيدات
أخر الأخبار
بعد دفعه للحكم ضد مانشستر يونايتد.. إيقاف ميتروفيتش 8 مباريات 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سبق له العمل في الزمالك.. السكة الحديد يتعاقد مع مدرب أحمال يوناني ساعة | الدرجة الثانية
العامري: من حق الجمهور أن يحزن بشأن فريق كرة اليد.. وسأظل مساندا لـ الخطيب ساعة | الكرة المصرية
سلة – الموافقة على حضور 1000 مشجه لنصف نهائي دوري السوبر المصري ساعة | كرة سلة
محامي السعيد لـ في الجول: حصلنا على حكم ببطلان قرار مركز التسوية وغرامة الـ2 مليون دولار ساعة | الكرة المصرية
في الجول يكشف الأسماء الأقرب لتشكيل الجهاز الفني الجديد للزمالك 2 ساعة | الكرة المصرية
العامري فاروق: الأهلي يدرس ملف ما يحدث من الهلال السوداني.. سيكون لنا رد فعل ولن نسكت 2 ساعة | الكرة المصرية
جمباز - وادي دجلة يشيد بميدالية يحيى زكريا التاريخية في بطولة العالم للناشئين 3 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 السنغال تودع في 10 دقائق.. وفشل الكاميرون والجزائر ونيجيريا في التأهل لإفريقيا تحت 23 عاما 2 الأهلي يعلن عقوبة مالية كبيرة على أحمد عبد القادر 3 كولر: لم أشاهد من قبل أعداد جمهور الأهلي الكبيرة.. وهذا ما حدث مع عبد القادر بعد المباراة 4 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول موقف فيوتشر بعد شكوى بيراميدز