جمباز - وادي دجلة يشيد بميدالية يحيى زكريا التاريخية في بطولة العالم للناشئين

أشاد نادي وادي دجلة بتتويج لاعبه يحيى زكريا مع منتخب مصر في بطولة العالم للجمباز للناشئين.

وحقق يحيى زكريا الميدالية البرونزية مع منتخب مصر على جهاز المتوازي ببطولة العالم للناشئين.

وأقيمت بطولة العالم لناشئين الجمباز في مدينة أنطاليا التركية بمشاركة 36 منتخبا.

وحقق زكريا الميدالية البرونزية بعد تحقيق 13.7 ألف نقطة بفارق ضئيل عن صاحبي المركزين الأول والثاني.

وبات يحيى زكريا أول مصري يحصد البرونزية ببطولة العالم لناشئين الجمباز وهي أعلى ميدالية حققتها مصر في تاريخ مشاركتها بالنسخ الماضية.

وأشار نادي وادى دجلة إلى أنه تم تجهيز اللاعب يحيي محمد زكريا، منذ انضمامه لصفوفها وهو في عمر 7 سنوات ليصبح بطل عالمي بلعبة الجمباز الفني من خلال توفير أفضل جهاز فني لتطوير مستواه.

وأشرف علي تدريب بطلنا جهاز فني قوي بقيادة رؤوف عبد الكريم - رئيس الجهاز الفني للجمباز بأندية وادي دجلة، ليتوج اللاعب مع النادي بالميداليتين الذهبية والفضية ببطولة الجمهورية للدرجة الثانية (الناشئين) في موسم 2021/2022، وفي الموسم التالي حقق 3 ميداليات ذهبية وفضية ليستحق الانضمام إلى منتخب الناشئين منذ عامين ونصف.

واستطاع يحيي محمد زكريا، صاحب الـ17 سنة، في التتويج مع المنتخب الوطني للجمباز بالعديد من الميداليات في منافسات قارية ودولية أبرزها الفوز بالميداليتين الذهبية والفضية في بطولة البحر المتوسط للجمباز للناشئين، و3 ميداليات ذهبية في البطولة الأفريقية للجمباز الفني للناشئين، وأخيرًا برونزية كأس العالم للجمباز للناشئين.