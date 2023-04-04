رئيس نابولي ينتقد اعتراض الجماهير على أسعار تذاكر لقاء ميلان في دوري الأبطال

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 - 15:43

كتب : FilGoal

نابولي × ميلان

أوضح أوريليو دي لاورنتيس رئيس نابولي أن أسعار التذاكر التي حددها النادي لمباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ميلان منطقية، مبديا دهشته من اعتراض الجماهير.

ويحل نابولي ضيفا على ميلان يوم 12 أبريل في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، قبل أن يستقبله في الإياب يوم 18.

وقال دي لاورنتيس في تصريحات للصحفيين: "ميلان سيحصد أكثر من 10 ملايين يورو في مباراة الذهاب، بينما سنحصد نحن 5 ملايين من لقاء الإياب".

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وأضاف "أغلى تذاكر ميلان يبلغ سعرها 800 يورو، فيما تتراوح سعر أغلى تذاكرنا في منصة الشرف بين 340 و500 يورو".

وأكمل "هل تعتقدون أن شراء سيارة أو علبة سجائر أقل ثمنا في نابولي؟".

وكان بعض مشجعي نابولي قد اعترضوا على أسعار التذاكر أمام ملعب النادي، قبل المباراة التي خسرها الفريق على يد ضيفه ميلان بنتيجة 0-4.

وحدثت بعض المواجهات العنيفة بين جماهير نابولي خلال لقاء ميلان.

ميلان نابولي دوري أبطال أوروبا
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