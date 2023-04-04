استعدادا لأمم إفريقيا.. معسكر للمنتخب الأولمبي في شهر إبريل

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 - 15:39

كتب : FilGoal

مصر الأولمبي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم انتظام المنتخب الأولمبي في معسكر مغلق للاستعداد للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

وأشار الاتحاد إلى أن المعسكر سيبدأ يوم 27 إبريل ويستمر حتى 30 إبريل ويجري الاتحاد حاليا اتصالات لمحاولة خوض مباراة ودية خلال المعسكر.

وتقام كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما في المغرب خلال شهر يونيو والتي تؤهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

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ويتأهل إلى الأولمبياد أصحاب أول ثلاث مراكز في البطولة بينما يلعب صاحب المركز الرابع في ملحق مع منتخب آخر من آسيا من أجل التأهل.

وكان المنتخب الأولمبي قد تأهل للبطولة بعد الفوز على زامبيا ذهابا وإيابا بنتيجة إجمالية 2-0.

وتأهل إلى البطولة كل من مصر والمغرب والكونغو وغينيا وغانا ومالي والجابون والنيجر.

الاتحاد المصري لكرة القدم مصر الأولمبي
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