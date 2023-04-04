الاتحاد السكندري يعلن تمديد تعاقد زوران

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 - 15:28

كتب : هاني العوضي

زوران مانولوفيتش مدرب الاتحاد السكندري أمام الإسماعيلي

أعلن نادي الاتحاد السكندري تمديد تعاقد الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني لمدة موسم آخر.

وكشف نادي الاتحاد عن إنهاء محمد مصيلحي رئيس النادي ملف التجديد للمدير الفني وجهازه المعاون بنجاح للموسم الجديد 2023 -2024.

وكان تعاقد زوران مع الاتحاد السكندري لمدة الموسم الحالي فقط قبل أن يتم التمديد لموسم آخر.

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وكشف نادي الاتحاد عن تمديد تعاقد كل من التونسي كريم بن سالم المدرب العام والمغربي محمد رشيد مدرب حراس المرمى.

وعقد محمد مصيلحي جلسة مع زوران الذي رحب بتجديد تعاقده للموسم الجديد.

وأشاد مصيلحي بالتجديد موضحا أن استقرار القيادة الفنية في الموسم الجديد أحد نقاط القوة التي سيتمتع بها الفريق الموسم المقبل.

وقاد زوران الاتحاد في 21 مباراة هذا الموسم ونجح في الفوز 11 مرة وخسر 7 بينما تعادل ثلاث مرات.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة من خوض 21 جولة في الدوري.

وخلال مسيرته كمدرب تمكن زوران من التتويج بالدوري الجزائري والدوري الأنجولي مرتين وكأس السوبر الأنجولي.

وأنهى الاتحاد السكندري الموسم الماضي في المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 38 نقطة.

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