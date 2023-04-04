كرة يد - الاتحاد يعلن تعديلا في موعد مواجهة القمة بين الزمالك والأهلي

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 - 14:30

كتب : FilGoal

إسلام حسن - الأهلي ضد الزمالك كرة يد

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد تعديلا في موعد مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في ختام منافسات دوري المحترفين.

وكشف الاتحاد المصري عن إقامة المباراة يوم الجمعة 7 أبريل الجاري كما هي ولكن الساعة 11:30 مساء بدلا من 11.

وتستضيف صالة الشروق مباراة القمة المنتظرة والتي من المتوقع أن تحدد بطل النسخة الحالية من مسابقة الدوري.

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وأشار بيان الاتحاد المصري إلى أن تعديل موعد انطلاق المباراة يأتي من أجل نقل المباراة تليفزيونيا.

ويتبقى ثلاث جولات على المرحلة الختامية من مسابقة دوري المحترفين للرجال.

ويأتي الترتيب كالآتي:

1= الزمالك 20.5 نقطة

1= الأهلي 20.5 نقطة

3- البنك الأهلي 14 نقاط

4- سبورتنج 11.5 نقاط

5- طلائع الجيش 10 نقاط

6- سموحة 8.5 نقاط

*من هذه المرحلة، الفوز يساوي 3 نقاط، والتعادل يساوي نقطتين، والخسارة تساوي نقطة واحدة.

وتقام المرحلة النهائية من دور واحد بمواجهات بين جميع الفرق، في الفترة بين 30 مارس و7 أبريل.

وفي حال تعادل فريقين في النقاط سيتم اللجوء لمباراة فاصلة يوم 10 أبريل الجاري.

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