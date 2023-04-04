النحاس: نعلم أهمية مواجهة أهلي طرابلس.. وهدف طلائع الجيش تسجيل الأهداف

يدرك عماد النحاس المدير الفني لفريق طلائع الجيش أهمية مواجهة أهلي طرابلس في الدور الأول من البطولة العربية للأندية.

ويستضيف طلائع الجيش فريق أهلي طرابلس الليبي في تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء في ذهاب مباريات الدور الأول.

وقال النحاس في المؤتمر الصحفي: "ندرك أهمية مواجهة أهلي طرابلس ونعلم المطلوب مننا جيدا".

وأضاف "هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية وتسجيل الأهداف على ملعبنا قبل مواجهة العودة في ليبيا".

وتابع النحاس "قمنا بالاستعداد بشكل جيد من أجل ضربة البداية".

ويحل طلائع الجيش ضيفا على أهلي طرابلس في لقاء الإياب يوم الثلاثاء المقبل.

ويواجه المتأهل، الفائز من لقاء النهضة العماني والخليل الفلسطيني.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين قد انتهى لصالح الفريق العماني بهدفين دون مقابل.

ويمثل طلائع الجيش رفقة الزمالك مصر في النسخة الحالية من البطولة العربية والمسماة باسم كأس الملك سلمان.

بينما يلعب الزمالك مباشرة من الدور الرئيسي في المجموعات والمقرر إقامتها في يوليو المقبل.

ويحتل طلائع الجيش المركز السابع عشر وقبل الأخير من مسابقة الدوري المصري برصيد 17 نقطة من 21 مباراة خاضهم الفريق.

ويلعب الفريق العسكري مباراته المقبلة في الدوري يوم 15 من شهر أبريل الجاري ضد البنك الأهلي.