قائمة ريال مدريد - عودة روديجير.. وغياب ميندي وألفارو أمام برشلونة

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 - 14:12

كتب : FilGoal

ريال مدريد - برشلونة - الكلاسيكو - فينيسيوس

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني قائمة فريقه لمواجهة برشلونة في الكلاسيكو.

ويلعب ريال مدريد مع برشلونة غدا الأربعاء على ملعب كامب نو في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بعد أن فاز الفريق الكتالوني بهدف دون مقابل في الذهاب.

وشهدت القائمة غياب الظهير الفرنسي فيرلان ميندي بسبب الإصابة مع المهاجم الشاب ألفارو رودريجز.

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وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: تيبو كورتوا - أندري لونين - لويس لوبيز.

الدفاع: داني كارفاخال - إدير ميليتاو - دافيد ألابا - خيسوس فاييخو - ناتشو فيرنانديز - ألفارو أودريوزولا - لوكاس فاسكيز - أنطونيو روديجير.

الوسط: توني كروس - لوكا مودريتش - إدواردو كامافينجا - فيديريكو فالفيردي - أوريلين تشواميني - داني سيبايوس.

الهجوم: إدين هازارد - كريم بنزيمة - ماركو أسينسيو - فينيسيوس جونيور - رودريجو - ماريانو دياز.

ولعب ريال مدريد أربع مباريات أمام برشلونة في الموسم الحالي بين الدوري وكأس الملك، فاز في واحدة وتلقى ثلاث هزائم.

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